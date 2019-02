Annuncio

Annuncio

Le avventure dello sceneggiato iberico “Una Vita” sorprendono sempre di più. Come hanno già avuto modo di vedere i telespettatori italiani, una new entry ha dimostrato di essere crudele come la madre Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga (Sara Sierra), che è giunta ad Acacias 38 per vendicarsi di colei che l’ha messa al mondo per averla abbandonata nel bosco delle dame all’età di cinque anni. Purtroppo le anticipazioni ci dicono che la primogenita dell’ex educatrice della defunta Cayetana, dopo aver rinunciato ad uccidere la madre, prenderà di mira la sorella Blanca (Elena Gonzalez) sequestrandola.

Una Vita: Ursula si riconcilia con la secondogenita, Diego si ammala

Nei prossimi episodi che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche mese, a causa della differenza di trasmissione nostrana e spagnola, la perfida Ursula dopo aver chiesto perdono ad Olga, le ordinerà di corteggiare Diego Alday per non farlo avvicinare di nuovo a sua sorella Blanca.

Annuncio

La secondogenita della Dicenta eseguirà la richiesta della madre alla perfezione, dato che il fratello di Samuel si concederà a lei. Purtroppo la sorella di Blanca si lascerà andare oltre, perché si renderà addirittura conto di provare amore nei confronti del figlio minore di Jaime. Successivamente Diego farà i conti con una brutta malattia, contratta per aver lavorato per diversi anni nelle miniere. Il fratello di Samuel pur sapendo di rischiare la morte, non vorrà essere curato per nessun motivo. Nonostante ciò, Olga chiederà ai medici di ricoverare il suo amato con lo scopo di salvargli la vita.

Il fratello di Samuel ama ancora la cognata, Olga rapisce la sorella

A gran sorpresa il primogenito di Jaime donerà il suo sangue al fratello, che non appena si risveglierà deluderà profondamente la sua nuova fiamma.

Annuncio

I migliori video del giorno

In particolare Diego dirà ad Olga di non aver mai smesso di amare Blanca. La Dicenta già nervosa per non essere riuscita a sbarazzarsi dei fratelli Alday, perderà le staffe quando Olga le dirà di aver svelato a Diego la password per aprire la cassaforte del padre contenente una confessione compromettente su di lei. A quel punto Ursula si scaglierà contro la secondogenita, dicendole che se potrebbe tornare indietro invece di lasciarla nel bosco delle dame non la lascerebbe in vita. Olga profondamente amareggiata per il rifiuto di Diego, e per la discussione avuta con la madre, sfogherà la sua rabbia contro la sorella. La secondogenita della Dicenta rinchiuderà Blanca nel capanno in cui ha trascorso la sua difficile infanzia con il defunto patrigno Tomas, dopo averla narcotizzata.

Annuncio

La moglie di Samuel tenterà di convincere la sorella a non farle del male, ricordandole di essere in dolce attesa, senza riuscirci.