Manca davvero poco alla messa in onda della puntata serale di Uomini e donne con la scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista milanese ha fatto la sua scelta martedì sera nella celebre villa destinata alla festa di fidanzamento dei tronisti, ma tutti i dettagli si scopriranno solo venerdì 22 febbraio. Nel frattempo i rumors parlano di Claudia Dionigi come nuova fidanzata del 23enne milanese. La 28enne romana l’avrebbe spuntata su Giulia Cavaglià.

L'intervista di Lorenzo

Lorenzo Riccardi ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne dove ha raccontato la sua esperienza e spiegato le sue sensazioni pre-scelta. Il milanese ha detto di vivere tutto con molta ansia e di aver passato gli ultimi giorni a fare shopping e tatuaggi per non pensare.

Non ha intenzione di avere rimpianti e vuole fare una scelta giusta. Simpatico l’aneddoto in cui racconta di essersi disegnato un quadrato con un sì ed uno con un no, proprio come fanno i ragazzi sui banchi di scuola quando vogliono chiedere ad una ragazza di fidanzarsi. Il tronista ha voluto ringraziare sia Claudia sia Giulia perché entrambe lo hanno incuriosito ma “Arriva un momento in cui è inutile cercare di capire di più di una persona, perché hai capito tutto ciò che potevi”. Nelle parole di Lorenzo emerge anche la paura di tornare a rendere conto ad una persona dopo 2 anni da single. In ogni caso si dice felice dell'esperienza fatta e di uscire fidanzato. Nell'intervista dice anche che vorrebbe una convivenza ma preferisce andare cauto, perché prima vuole avere la certezza di essersi davvero innamorato e di arrivare ad una scelta convinto dei sentimenti che prova.

Interessante la frase: “Le sensazioni più forti le provo allo stomaco, ma ho mille dubbi in testa” forse segno che al momento dell'intervista non era ancora proprio convinto su chi scegliere. In merito alla villa dice che cercherà di spingersi al limite per scoprire chi tra le due ragazze avrà più pazienza.

Gli indizi portano a Claudia

Quello che è certo, ormai, almeno stando ai tanti rumors che girano nel web, è che Lorenzo alla fine abbia scelto Claudia Dionigi. Ovviamente non ci sono certezze ma solo indiscrezioni che però sembrano dimostrate da alcune mosse social dei vari protagonisti. Giulia Cavaglià ha iniziato a seguire una nota agenzia di spettacolo il giorno dopo la registrazione, mentre la sorella di Lorenzo ha iniziato a seguire proprio Claudia.

Dunque se uno più uno fa sempre due, seppur con le incertezze del caso, è facile credere che la verità sia proprio quella che sta circolando ormai da giorni. Per scoprirlo bisognerà attendere il 22 febbraio, mentre stasera andrà in onda su Canale 5 la scelta di Teresa. Anche in questo caso i rumors dicono che la napoletana abbia scelto Andrea Dal Corso: in questo caso, però, per scoprirlo basta solo attendere poche ore.