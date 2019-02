Annuncio

Sono in arrivo dei cambiamenti, nelle anticipazioni spagnole della soap opera “Il Segreto” ambientate a Puente Viejo ci svelano che tra un anno, a causa della differenza di messa in onda nostrana e spagnola, Elsa Laguna darà finalmente una svolta alla sua vita dopo aver sofferto per Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus dimenticherà il marito di Antolina tra le braccia di un nuovo personaggio chiamato Alvaro Fernandez, e interpretato dall'attore Alessandro Bruni. Quest'ultimo verrà assunto come nuovo medico nel dispensario dal sindaco Carmelo Leal, e farà ingelosire in diverse circostanze l’amico di Matias Castaneda.

Il Segreto: arriva il dottor Alvaro, Elsa salva la vita agli ammalati

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di vedere sull'emittente televisiva “Antena 3” lo scorso dicembre, è approdato a Puente Viejo il dottor Alvaro Fernandez.

Sin da subito il nuovo arrivato si è avvicinato ad Elsa Laguna, facendo andare su tutte le furie Isaac: quest'ultimo pur essendo sposato con Antolina, ha continuato a provare dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata. La sorella del defunto Jesus ha fatto la conoscenza del nuovo medico in un momento abbastanza difficile per il quartiere iberico, precisamente quando gli abitanti sono stati contagiati dal morbillo. A gran sorpresa Elsa ha dimostrato per l’ennesima volta di essere molto coraggiosa, dato che è stata assunta come infermiera per aiutare Alvaro. Inizialmente quest'ultimo si è scagliato numerose volte con la Laguna, dicendole di non essere adatta per lavorare in ospedale. A differenza di quanto detto da Fernandez, tutti gli ammalati sono guariti, persino Marcela e la figlia Camelia: grazie a questo traguardo raggiunto, il Fernandez si è ricreduto sulla sua aiutante.

La Laguna bacia il nuovo medico, la gelosia di Isaac

Nel frattempo il Guerrero ha iniziato a sospettare che il nuovo medico sia un uomo pericoloso, facendo arrabbiare la moglie Antolina. In seguito Alvaro ha dimostrato di avere delle intenzioni serie con Elsa, dichiarandole il suo amore, ma le ha precisato di aver timore ad intraprendere una relazione con lei, a causa di ciò che gli è accaduto in passato con la sua ex. Il dottor Fernandez è diventato sempre più complice con la Laguna, al tal punto da metterlo al corrente dei suoi problemi economici. Il rapporto tra Elsa e Alvaro si è intensificato ancora di più, infatti si sono scambiati un bacio appassionato nella clinica di Puente Viejo.

Purtroppo Isaac dopo essere venuto a conoscenza da Marcela, che la Laguna l’ha dimenticato tra le braccia del nuovo medico, non è riuscito a nascondere la sua gelosia. Per finire, Consuelo ha cercato di mettere in guardia Elsa sul dottor Fernandez.