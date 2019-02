Annuncio

Nel corso delle ultime messe in onda di Uomini e donne, Irene e Luigi sono sembrati molto distanti. Il percorso del tronista infatti, si sta rivelando molto più difficile di quanto immaginasse. Dopo la terribile esperienza vissuta a causa di Sara Affi Fella, il ragazzo ha spiegato più volte di aver deciso di intraprendere questa nuova esperienza con il freno a mano tirato. Questo lo ha portato a lasciarsi poco andare e a far sorgere grossi dubbi nelle sue corteggiatrici. Quella che più è rimasta male dei suoi comportamenti è stata Irene Capuano. La ragazza, infatti, al settimanale "Uomini e Donne Magazine", ha deciso di svelare tutta la verità su ciò che prova per Luigi. In particolar modo ha detto: "Non sono innamorata, quello arriva quando meno te lo aspetti".

Il difficile percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne

Il trono di Luigi Mastorianni si sta rivelando molto più complesso di quanto ci si aspettasse. Mentre i suoi compagni d'avventura, Lorenzo e Teresa, hanno già compiuto la loro scelta, il bel siciliano sembra ancora nel bel mezzo della bufera. Deluso dalle sue corteggiatrici, Mastroianni si è gettato nella conoscenza di nuove ragazze. Tra queste, a catturare maggiormente la sua attenzione è stata Valentina. La ragazza, infatti, sin dal primo momento ha mostrato tutte le sue qualità da grande seduttrice. Il suo atteggiamento ha lasciato disarmato il tronista che, infatti, ha deciso di bruciare le tappe. I due si sono lasciati andare a delle esterne molto lunghe dove non sono mancati momenti alquanto imbarazzanti.

Irene svela la verità su ciò che prova per Luigi

Il suo atteggiamento ha notevolmente infastidito l'altra corteggiatrice Irene. La ragazza infatti, ha deciso di mettersi a nudo al settimanale di Uomini e Donne e di svelare la verità in merito ai sentimenti nutriti per Luigi. La Capuano ha svelato di non essere innamorata di lui. "L'amore è una cosa che arriva quando meno te lo aspetti", ha detto la corteggiatrice. Ad ogni modo, nutre molta gelosia nei confronti del tronista. Per questo motivo, non riesce a rimanere in silenzio quando assiste a determinate scene. Irene, inoltre, ha confessato di essere molto cambiata nel corso di questa esperienza. All'inizio, infatti, era molto più accecata da Luigi. In seguito, però, dopo essere stata messa in discussione troppe volte, ha dovuto ridimensionare il suo punto di vista.

Ad oggi, infatti, non è sicura che Luigi sia in grado di arrivare ad una decisione cosciente al 100%.