Annuncio

Annuncio

Nuove e avvincenti puntate di Una vita attendono i telespettatori anche nel corso della prossima settimana, nella quale vedremo che Antonito Palacios si metterà di nuovo nei guai a causa dei suoi affari poco leciti. Nelle puntate in onda su Canale 5 da domenica 17 a venerdì 22 febbraio prossimi infatti il giovane verrà arrestato con l'accusa di truffa ai danni del municipio, mentre Victor farà la proposta di matrimonio a Maria Luisa, la quale avrà una reazione inaspettata.

Una Vita, anticipazioni: Antonito viene arrestato con l'accusa di truffa

Nuovi guai in vista per Antonito nelle prossime puntate di Una Vita, in onda dal 17 al 22 febbraio. Il giovane Palacios come abbiamo visto nei recenti episodi, ha stretto amicizia con Belarmino, un anziano signore con cui Antonito si è messo in affari.

Annuncio

I due infatti vogliono avviare un progetto con il Comune al fine di edificare alcuni monumenti da dedicare ai caduti in guerra e a tale scopo il giovane Palacios riuscirà ad incontrare un assessore comunale che gli consegnerà una cifra iniziale per dare avvio al progetto. Belarmino però, si comporterà in modo strano ed in diverse circostanze troverà delle scuse per non partecipare agli incontri con il Municipio, destando qualche sospetto in Antonito. Sarà quando scoprirà che il denaro anticipato dal Comune è sparito, che Antonito capirà di essersi messo nei guai. Belarmino è inrintracciabile e a nulla valgono le spiegazioni del Palacios al commissario Mendez, il quale lo arresterà con l'accusa di truffa. Antonito finisce quindi in carcere e la notizia presto si diffonderà nel quartiere di Acacias.

Annuncio

Una Vita, trame 17-22 febbraio: Victor chiede a Maria Luisa di sposarlo

Nelle nuove puntate di Una Vita la prossima settimana scopriremo tutte le novità riguardanti il rapporto tra Maria Luisa e Victor. Il Ferrero infatti chiederà alla fidanzata di seguirlo a Parigi, ma la ragazza si mostrerà titubante in quanto teme che Ramon non le dia il permesso di partire. Victor a questo punto chiederà a Maria Luisa di sposarlo, ma inaspettatamente la ragazza si infurierà e accuserà il fidanzato di volerla sposare solo per convenienza senza pensare ai suoi reali bisogni. Stando alle anticipazioni sarà una settimana travagliata per la famiglia Palacios e per tutto il quartiere di Acacias.

Non resta che scoprire tutte le novità, sintonizzandosi su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle ore 14,10.