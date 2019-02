Annuncio

Le trame della soap Una vita relative alle puntate 947 - 950 attualmente in onda nella penisola iberica e che i telespettatori italiani potranno vedere tra un circa un anno a causa della differente programmazione temporale della fiction tra i due paesi, sono sempre molto appassionanti ed intriganti. Samuel Alday, dopo aver tentato in tutti i modi di legare a se la giovane Lucia per poter aver accesso alla sua ricca eredità, al fine di pagare dei debiti da lui contratti con un usuraio, è stato poi abbandonato dalla ragazza sull'altare. Ciò ha fatto sì che egli rimanesse solo con i suoi debiti. Samuel è quindi costretto a confessare a Jimeno Batan di non avere soldi per pagarli; l'usuraio gli dice che potrà farlo diversamente, cioè uccidendo un uomo per lui.

Intanto a casa Palacios continua la complicata situazione creata da Celia che, dopo aver finalmente accettato Fulgencia come balia per Mliagros, non fa altro che riprenderla, ossessionata dal benessere della neonata.

Felipe organizza un pranzo alla Deliciosa per onorare l'amore tra Lucia e Telmo

Felipe Alvaro Hermoso dopo aver un po' esitato ad accettare questa relazione, decide di organizzare un pranzo al quale invitare tutti i suoi vicini per festeggiare l'amore tra Lucia, cugina di sua moglie, e Telmo.

Samuel li scopre e si aggira nella pasticceria per capire meglio la situazione. Poco tempo dopo esce sul giornale un articolo scandaloso sui due innamorati che ignorano che le informazioni siano state fornite dall'Alday alla stampa.

Telmo chiede aiuto a Bartolomeo; Samuel diventa un sicario di Jimeno Batan

Telmo vuole capire in che modo Espineira sia coinvolto nella morte di Frate Guillermo ed a tal fine, chiede l'aiuto di Padre Bartolomeo, uno dei sacerdoti che aveva già lasciato l'ordine. Bartolomeo scopre in alcuni documenti nascosti del priore, un segreto importante dei marchesi Valmes: la bolla che era stata concessa ai genitori di Lucia per contrarre matrimonio era falsa.

Samuel non potendo saldare il suo debito con il denaro di Lucia, dovrà pagarlo in un altro modo. Jimeno Batan lo costringe a diventare il suo sicario, prendendo il posto di Edge. Il giovane Alday diventerà presto un assassino per salvare la propria vita.

Celia in contrasto con Fulgencia

Intanto Celia non fa che riprendere Fulgencia per gli errori che secondo lei commette con la piccola Milagros. Lolita sospetta che tra le due donne ci sia qualcosa di poco chiaro ed ha una conferma di ciò quando la balia scompare nel nulla senza fornire alcuna spiegazione. Tutte le domestiche sono in pensiero per la balia, temono le sia accaduto qualcosa. La piccola Milagros, per fortuna, torna poi a casa Palacios sana e salva ma in contrasto con i desideri di Celia. Ramon ignora completamente la piccola.

Intanto Tito esce dall'ospedale molto rattristato dopo aver saputo di non poter più combattere sul ring a causa di una lesione cerebrale che potrebbe determinare la sua morte se venisse colpito. Liberto pensa allora di dare dei soldi a Inigo per pagare il suo debito con Andres.

Il cioccolatiere, a questo punto, è costretto a rivelare al Seler ed all'Hidalgo che sua sorella Flora è stata rapita dall'uomo a cui deve dei soldi. Leonor si infuria dopo aver saputo che il suo fidanzato le ha nascosto una informazione tanto importante.