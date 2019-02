Annuncio

Nuovo appuntamento con le novità di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le trame del mese di aprile svelano che Ursula Dicenta si renderà protagonista di un omicidio, quando ucciderà la figlia Olga.

Una Vita: Olga rapisce Blanca

Terribile colpo di scena in arrivo nelle puntate di Una vita, in onda ad aprile su Canale 5. Le anticipazioni annunciano la morte di Olga Dicenta nel corso dell'episodio 675 dello sceneggiato iberico.

Tutto comincerà quando Diego dirà a Olga che la loro breve storia è terminata, in quanto è ancora innamorato di Blanca. La figlia di Ursula, a questo punto, si arrabbierà moltissimo, in quanto non accetterà di essere scaricata all'improvviso.

La madre, invece, di infonderle coraggio, la butterà fuori di casa. La situazione migliorerà quando Olga dirà ad Ursula Dicenta di avere informato Diego dell'esistenza di una lettera compromettente, rinchiusa dentro la cassaforte di Jaime Alday.

Inoltre la piccola Dicenta riterrà la sorella la colpevole di tutte le sue disgrazie, tanto da sequestrarla e trasportarla nel Bosco delle Dame dove inizierà la sua terribile vendetta nei suoi confronti. Ursula, intanto, obbligherà Samuel a bruciare le lettere, se vuole che lo accompagni nel posto dove Olga ha nascosto Blanca. Infine il giovane Alday si rifiuterà di eseguire l'ordine, dopo aver capito che la sorella di cui suo padre le parlava era la defunta Cayetana Sotelo Ruz.

Una Vita anticipazioni: Ursula uccide Olga, Blanca salvata

Le anticipazioni di Una Vita, in onda ad aprile su Canale 5, svelano che Samuel alla fine darà fuoco alle missive incriminate per poi seguire la matrigna nel bosco. Olga, nel frattempo, sempre più fuori di testa minaccerà Blanca di farla abortire in quanto Diego ha smesso di amarla per colpa sua. Ma Olga non desisterà nel suo folle piano, tanto da trasportare la sorella vicino alla capanna di Tomas armata di un lungo coltello.

Ma ecco che la cattiva delle Dicenta si accorgerà della presenza del cognato e della madre, tanto da tirare un sasso contro di loro. Se il fratello di Diego prenderà una pietra in pieno volto, Ursula infliggerà una pugnalata in pieno ventre alla figlia, salvando la vita a Blanca ed al bambino che attende.

Ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate di grosso, in quanto Ursula distrutta dalla morte di Olga accuserà Diego davanti a tutta Acacias 38 di averla condotta sull'orlo della pazzia. Infine la dark lady noterà un marchio sul corpo della figlia mentre la starà vestendo per la veglia funebre.