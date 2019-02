Annuncio

Annuncio

Anche questa edizione di "Ora o mai più" si sta lentamente avvicinando al suo epilogo. Sabato 23 febbraio, infatti, andrà in onda, in prima serata tv su Rai 1 e in streaming online su RaiPlay, la penultima puntata della gara canora condotta da Amadeus. Sicuramente, le puntate precedenti hanno fatto aumentare la temperatura all'interno dello Studio 2000 di via Mecenate a Milano: dagli attacchi dei giudici ad alcune canzoni del collega Amedeo Minghi, allo sfogo di Donatella Milani contro la sua coach Donatella Rettore, la trasmissione sta incuriosendo sempre più spettatori e sta cercando di combattere la fortissima concorrenza di ''C'è posta per te'' su Canale 5.

Il nuovo appuntamento con 'Ora o mai più'

L'ultimo sabato di febbraio va in onda il penultimo appuntamento con "Ora o mai più". Anche questa puntata andrà in onda, dalle ore 21.25 circa, in tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Annuncio

Sicuramente, nel corso della prossima puntata della trasmissione ci sarà modo di capire se il rapporto tra la concorrente Donatella Milani e la coach Donatella Rettore è stato recuperato, o se le due "Donatella" continueranno ancora a ignorarsi, a confrontarsi e magari a battibeccare.

Ovviamente, trattandosi fondamentalmente di un programma a carattere musicale, la speranza è che a prevalere siano elementi quali la bravura dei partecipanti e, magari, momenti emozionanti come quelli che sabato scorso hanno saputo regalare Paolo Vallesi e Ornella Vanoni con l'interpretazione di "Senza fine".

A questo punto della gara, proprio l'interprete toscano de "Le persone inutili" sembra essere uno dei favoriti alla vittoria finale: a tal proposito, l'avversaria più agguerrita sembra essere la siciliana Silvia Salemi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Amadeus confermato alla conduzione anche per la prossima edizione

Confortata dai buoni riscontri ottenuti contro la temibile concorrenza di ''C'è posta per te'', la Rai ha deciso di confermare sia la trasmissione, sia il conduttore Amadeus, anche per il prossimo anno.

Restando in tema di sette note, il prossimo anno potrebbe sicuramente riservare qualche gradita sorpresa al presentatore veronese: infatti, il nome di Amadeus compare anche nella rosa dei papabili conduttori della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'edizione di quest'anno, ad esempio, il suo nome era stato tirato fuori in abbinamento a quello di un altro volto noto di Rai 1, quale la bionda conduttrice Antonella Clerici.