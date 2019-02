Annuncio

Taylor Mega e Tony Effe continuano ad infiammare le cronache del Gossip italiano. In una recente intervista – la stessa in cui aveva parlato del suo ex compagno Sfera Ebbasta, definendosi 'troppo folle per lui ' – l'avvenente influencer e star di Instagram aveva lodato la virilità del suo nuovo compagno. Cosa che è tornata a fare anche negli ultimi giorni, in televisione, per la precisione negli studi Mediaset di Mattino Cinque, durante un'intervista concessa nella mattinata di ieri. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi non si è fatta problemi a rispondere anche le domande più intime e personali, svelando alcuni dettagli inediti della sua storia d'amore, ma anche delle sue ambizioni, personali e professionali.

'5 volte al giorno, vorrei sposarmi e fare un figlio'

"Io e Tony lo facciamo cinque volte al giorno – ha dichiarato Taylor – poi se per caso lui è stanco, faccio tranquillamente 'self service'. Lui appare come un duro, ma in realtà è veramente molto dolce. Vorrei sposarlo e vorrei anche fare un figlio, però prima di fare questo devo riuscire a far conoscere al mondo il marchio Taylor Mega".

La compagna di Tony Effe ha risposto anche ad alcune infamanti insinuazioni comparse sul web di recente. Qualcuno aveva infatti messo in giro la voce che la vera professione della ragazza, anziché l'influencer, fosse quella della escort.

'Non son una escort'

Accuse rispedite nettamente al mittente da parte di Taylor, che ha spiegato a grandi linee come fa a guadagnare grazie alla sua attività sui social, ovvero tramite sponsor e campagne pubblicitarie di cui è testimonial, o che vengono semplicemente veicolate sulla sua popolarissima pagina Instagram, che conta infatti oltre un milione di fan da tutto il mondo, in continua e costante crescita.

Taylor Mega ha anche candidamente ammesso di ambire a guadagnare la cifra, a dir poco significativa, di un milione di euro al mese, spiegando ai microfoni di Mattino Cinque di non sentirsi minimamente in imbarazzo per questo motivo. Queste le sue parole: "Io non sono mai stata finta e non voglio iniziare ad esserlo. Ambisco a guadagnare un milione di euro al mese. Non posso sognare di raggiungere la felicità, perché sono già molto felice, non posso nemmeno sognare di trovare l'amore, perché già l'ho trovato. Ho pure i soldi in realtà, però si può sempre provare ad averne ancora di più.

Taylor e Tony: i possibili nuovi Ferragnez

Nel frattempo la coppia più chiacchierata del momento, ormai seconda a livello di popolarità solo a quella composta da Chiara Ferragni e Fedez – per molti versi simile, dato che anche in questo caso parliamo di una influencer e di un cantante idolo delle nuove generazioni – é stata paparazzata in un hotel a Milano.