Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda a febbraio in Spagna, si soffermano su Felipe Alvarez Hermoso, interpretato dall'attore Marc Parejo. L'avvocato, infatti, verrà colpito da un colpo di pistola all'interno dell'abitazione di Ramon.

Una Vita: Celia potrebbe aver ucciso Trini

Nuovi colpi di scena sorprenderanno i telespettatori delle puntate di Una Vita, in onda attualmente in Spagna.

Dagli spoiler spagnoli si evince che Felipe Alvarez Hermoso rischierà di morire dopo l'improvviso addio di Trini Crespo.

Come anticipato la moglie di Ramon morirà improvvisamente colta da una grave insufficienza respiratoria dopo essere tornata a casa dal parto cesareo dove aveva dato alla luce Milagros.

Celia, intanto, mostrerà segni di follia dopo aver perso il bambino che attendeva da Felipe Alvarez Hermoso. La moglie dell'avvocato, infatti, si attaccherà morbosamente alla figlia di Trini e Ramon. Inoltre Celia potrebbe essere incolpata per omissione di soccorso ai danni della povera Trini in quanto non le ha somministrato in tempo le pastiglie salvavita prescritte dal medico in caso di bisogno.

Felipe colpito da uno sparo

Le trame delle puntate spagnole di Una Vita, in onda a febbraio in Spagna, svelano che Ramon apparirà distrutto dalla dipartita dell'adorata moglie tanto da rifiutarsi di uscire. In seguito Felipe lo convincerà a fare una passeggiata per Acacias 38 dove apparirà un poco sollevato da tanto dolore. Peccato che sia solo una scusa per essere lasciato da solo in casa a rimuginare sulla fine tragica del suo matrimonio.

Ma ecco che nella trama si inserirà Felipe sebbene le dinamiche non siano ancora del tutto chiare. I telespettatori dello sceneggiato scopriranno che l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso correrà in casa Palacios dove sarà raggiunto da un colpo di pistola che lo ridurrà in fin di vita. Ma chi ha ferito gravemente l'avvocato? Le ipotesi più accreditate sono due: Celia che avrebbe sviluppato un'ossessione nei confronti di Milagros o Ramon che potrebbe aver ferito per sbaglio il suo amico dopo essere stato sorpreso a tentare di togliersi la vita. Precisiamo che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere ancora un anno a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.