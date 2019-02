Annuncio

Annuncio

Teresa Langella, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi di nuovo uno di fronte all'altro: questo è quello che è accaduto giovedì 21 febbraio negli studi di Uomini e donne, dove è stata registrata una puntata speciale che il pubblico vedrà presto su Canale 5. Le prime anticipazioni che sono trapelate sull'attesissimo confronto a tre, fanno sapere che l'ex tronista si è detta delusa ed amareggiata dal comportamento del ragazzo che ha scelto, così come il rifiutato Antonio che se l'è presa con la napoletana accusandola di averlo preso in giro. A dispetto di quello che si vociferava sul web, per il momento Maria De Filippi non ha proposto il trono a nessuno dei protagonisti di questo "triangolo".

Uomini e Donne dedica uno speciale alla scelta di Teresa

Giovedì 21 febbraio è stata registrata una puntata speciale di Uomini e Donne, quella interamente dedicata al mancato lieto fine di Teresa Langella.

Annuncio

Il blog "Vicolo delle News" è stato il primo a svelare cosa è successo in studio tra i tre protagonisti dello speciale trasmesso in prime time lo scorso venerdì.

Sul web, dunque, si legge che Maria De Filippi ha chiacchierato prima con l'ex tronista, chiedendole come stesse a poco più di una settimana dal "no" che ha ricevuto: la ragazza ha risposto che è ancora molto provata e triste, ma grazie all'affetto della sua famiglia sta tentando di riprendersi.

Il primo confronto che c'è stato agli studi Elios, è quello tra la napoletana e Antonio Moriconi. il corteggiatore si è detto molto deluso dal comportamento che ha avuto la Langella sia nella villa che nel castello, tanto da arrivare ad accusarla più volte di averlo preso in giro volontariamente.

Annuncio

Secondo il giovane, infatti, Teresa avrebbe dovuto limitarsi negli atteggiamenti affettuosi che ha avuto nei suoi confronti se sapeva che avrebbe scelto un'altra persona, ma la diretta interessata si è giustificata dicendo che è stata indecisa fino all'ultimo su chi avrebbe voluto al suo fianco.

Prima dell'ingresso di Andrea Dal Corso, la tronista ha chiesto di uscire per evitare di incontrarlo: tuttavia dopo poco tempo, però, ha cambiato idea ed ha accettato di confrontarsi con colui che l'ha rifiutata poco più di sette giorni fa.

Andrea e Antonio non sono i nuovi tronisti di U&D, per il momento

Nonostante avesse tutto il pubblico contro per il "no" che ha detto a Teresa, Andrea ha provato a spiegare le ragioni che l'hanno spinto a compiere un gesto così forte davanti a milioni di persone.

Annuncio

Il sito di cronaca rosa "Vicolo delle News" fa sapere che Dal Corso ha detto che il sentimento che prova per la Langella non è talmente forte da volersi fidanzare con lei, per questo non ha accettato il suo invito alla festa nel castello.

La tronista napoletana si dice non abbia creduto affatto alle parole del corteggiatore, anzi che lo abbia accusato più volte di aver recitato una parte per tutto il loro percorso a Uomini e Donne, fingendosi interessato a lei quando in realtà non lo era.

A differenza di quello che pensavano molti fan della trasmissione, nel corso della registrazione speciale del 21 febbraio Maria De Filippi non ha chiesto a nessuno dei ragazzi presenti in studio di diventare un nuovo tronista: i Gossip che circolavano su un ipotetico riscatto sulla poltrona rossa di Antonio e Andrea, per il momento non trovano conferma nei gesti della redazione e della padrona di casa del dating-show.