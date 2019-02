Annuncio

La rivalità tra Elsa ed Antolina sarà indubbiamente al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra qualche settimana su Canale 5. La biondina, infatti, non prenderà affatto bene il ritorno di Elsa a Puente Viejo, tanto da ricattare il consorte.

Il Segreto: Antolina uccide il padre di Elsa

Le trame de Il Segreto, svelano che la furba biondina riuscirà a farsi sposare da Isaac, dopo avergli rivelato di aspettare un bambino da lui.

Elsa e Don Amancio, nel frattempo, cominceranno ad indagare sulla loro ex ancella, trovando prove che era stata l'amante di Jesus e la complice del massacro avvenuto durante le sue nozze.

Per tale motivo Don Amancio tenterà di raggiungere il prima possibile Puente Viejo, dopo aver trovato delle missive scritte tra i due amanti diabolici.

Purtroppo l'uomo cadrà da cavallo, riportando un grave trauma cranico, che lo costringerà a letto per molto tempo. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Antolina, temendo di essere smascherata, ucciderà Amancio, posizionandogli un cuscino sul volto. Poi scatenerà la sua furia assassina nei confronti di Elsa, gettandola nel lago gelato dopo averla colpita violentemente alla testa. Fortunatamente Mauricio riuscirà a portare in salvo la Laguna, che si presenterà alla veglia funebre del padre dove accuserà l'ex ancella di tutti i mali.

Il Segreto, anticipazioni: Antolina ricatta Isaac, il ritorno di Elsa

Dagli spoiler de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si evince Antolina scoprirà realmente di aspettare un bebè, quando Elsa si recherà nella sua città natale per organizzare i funerali di suo padre Amancio.

Precisiamo che la furba biondina fingerà di aspettare un figlio per farsi sposare dal Guerrero, che invece si rifiuterà di consumare il sacramento del matrimonio contratto con lei. Per questo motivo Antolina fuggirà da Puente Viejo il giorno dopo lo sposalizio, dicendo al marito di doversi assentare per stare accanto ad una sua amica partoriente.

Poco dopo il suo ritorno a casa, comincerà ad accusare delle nausee mattutine, capendo con gioia di essere incinta per davvero. Una felicità che avrà vita breve, in quanto Elsa ricomparirà all'improvviso nel borgo iberico con l'intenzione di rimanerci per sempre. La giovane, a questo punto, confesserà a Consuelo di essere diventata povera, in quanto suo padre si era indebitato fino al collo, tanto da dover vendere la casa. Antolina, nel frattempo, dimostrerà di essere molto arrabbiata del ritorno inaspettato di Elsa a Puente Viejo, tanto da pressare psicologicamente il consorte. Infine lo obbligherà a non avere contatti con la sua ex per rispetto del figlio in arrivo.