Il tira e molla tra Gemma Galgani e Rocco Fedrella a Uomini e donne, si è conquistato uno speciale della trasmissione che il pubblico vedrà presto su Canale 5. Come ha anticipato la redazione postando una foto esclusiva su Instagram, i due protagonisti del Trono Over hanno da poco registrato una puntata in una location da sogno intitolata "La decisione". Al termine di questa serata in cui il cavaliere dovrà sorprendere la dama che dice di amare, quest'ultima dovrà decidere se passare la notte insieme oppure no.

Gemma e Rocco elegantissimi nello speciale 'La decisione'

Maria De Filippi l'aveva annunciato qualche giorno fa: presto Gemma Galgani e Rocco Fedrella saranno protagonisti di uno speciale di Uomini e Donne intitolato "La decisione".

A confermare le parole della conduttrice, pochi minuti fa è stata una foto che i profili social della trasmissione hanno pubblicato in anteprima: in questo scatto che sta facendo il giro del web, si vedono il cavaliere e la dama sulla scalinata di una location da sogno.

La torinese è seduta e indossa un abito bianco (che potrebbe essere un vestito da sposa), mentre il suo corteggiatore sfoggia un frac e tiene in mano un cartello con su scritto il titolo del programma che a breve andrà in onda su Canale 5.

Questa piccola anticipazione che gli addetti ai lavori hanno voluto dare su Instagram, conferma che la puntata speciale incentrata sul rapporto tra i due personaggi del Trono Over, ha uno scopo ben preciso.

Sapendo che Gemma non riesce a lasciarsi andare con Rocco perché non si fida di lui, la redazione ha messo a disposizione di entrambi un castello medievale per provare a superare questo blocco: al termine di questa esperienza, la dama dovrà decidere se avere rapporti più intimi con Fedrella oppure se mettere fine alla loro tormentata conoscenza.

U&D: dopo 'La scelta', è in arrivo un altro speciale in prime serata?

Anche se la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Gemma e Rocco è già stata registrata (come si evince dalla foto che è apparsa su Instagram poche ore fa), non si sa se sarà trasmessa in prima serata oppure al posto di una normale appuntamento settimanale del programma.

Venerdì 1 marzo andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata serale de "La scelta": dopo Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, toccherà a Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni prendere una decisione finale tra le loro corteggiatrici e, in caso di risposta positiva, partecipare alla festa di fidanzamento che ha organizzato Valeria Marini nel Castello.

Al termine di questi tre appuntamenti in prime time con i protagonisti del Trono Classico, scopriremo se lo speciale intitolato "La decisione" avrà la stessa collocazione nel palinsesto oppure se sarà trasmesso alle 14:45.

Conoscendo il grande seguito che ha Gemma Galgani, potrebbe rivelarsi vincente dal punto di vista degli ascolti la mossa della redazione di piazzare alle ore 21 la puntata incentrata sulla sua decisione nei confronti di Rocco.