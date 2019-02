Annuncio

Gemma Galgani come Teresa Langella? Le anticipazioni che sono trapelate sull'ultima registrazione del Trono Over, fanno sapere che presto la dama sarà protagonista di una puntata speciale di Uomini e Donne ambientata in un castello medievale. Maria De Filippi ha fatto sapere che la torinese e Rocco Fredella trascorreranno del tempo in una location da sogno e lui dovrà convincere la sua amata a passare la notte insieme; questo appuntamento un po' particolare sarà intitolato "La decisione".

Gemma e Rocco protagonisti di uno speciale di U&D

Mercoledì 20 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne Over, e le anticipazioni del web fanno sapere che è stata ancora una volta Gemma Galgani la protagonista assoluta della giornata.

Come riportano tutti i siti di gossip in queste ore, la dama del parterre continua a vivere un'altalenante storia d'amore con Rocco Fredella; è da mesi, infatti, che i due si prendono e si lasciano senza mai arrivare ad un punto.

Nel corso della registrazione di qualche ora fa si è saputo che presto il programma dedicherà a questa controversa coppia uno speciale molto simile a quelli che stanno andando in onda su Canale 5 ogni venerdì sera, cioè quelli incentrati sulle scelte dei tronisti del "Classico".

Maria De Filippi, dunque, ha anticipato che a breve la torinese e il suo spasimante si recheranno in un castello medievale per un motivo molto importante: il cavaliere avrà a disposizione tutto quello che vorrà per convincere la sua amata a passare la notte con lui.

Da quando hanno iniziato a frequentarsi, infatti, Gemma e Rocco non hanno ancora avuto rapporti intimi; è la 69enne a frenare l'entusiasmo di Fredella perché non riesce a fidarsi di lui e quindi ad andare oltre a qualche bacio passionale.

La redazione di U&D, dunque, ha escogitato un piano che possa aiutare il signore nel suo intento di sedurre la Galgani in una location da sogno, sorprendendola ogni giorno con qualcosa di romantico che possa spingerla a lasciarsi andare e a coronare questa storia d'amore.

Gemma torna in prima serata dopo la lettera per Giorgio Manetti?

La puntata che Uomini e Donne dedicherà a Gemma e Rocco s'intitolerà "La decisione": la dama del Trono Over, infatti, dovrà decidere se passare la notte con Fredella nel castello oppure interrompere la loro turbolenta frequentazione.

Le anticipazioni che sono trapelate sull'ultima registrazione dei "senior" non hanno chiarito se lo speciale che il programma realizzerà sulla Galgani e il suo spasimante sarà trasmesso in prima serata oppure durante la settimana al posto del solito daytime.

Per il momento, gli unici appuntamenti in prime time di U&D previsti sono quelli del 22 febbraio e dell'1 marzo, quando il pubblico assisterà alle scelte di Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Qualora Mediaset decidesse di aggiungere una puntata in più al serale della trasmissione di Maria De Filippi, per Gemma sarebbe un ritorno all'ora di cena: già qualche anno fa, infatti, la torinese fu protagonista di una serata speciale con Giorgio Manetti, al quale scrisse, invano, una toccante lettera d'amore per convincerlo a tornare insieme.