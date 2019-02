Annuncio

Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti degli episodi della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Tra le varie vicissitudini che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori negli ultimi tempi, due hanno sicuramente lasciato il segno. La prima riguarda l’aborto di Elena conseguente alla sua scoperta del tradimento di Valerio nei suoi confronti con Simona, la sua ex. La seconda: la triste notizia diffusa da Otello in merito alla decisione di sua moglie, Teresa Diacono, di non tornare più a Napoli. Sono state entrambe situazioni che hanno lasciato il pubblico con l’amaro in bocca ma se da un lato l’abbandono di Teresa pare essere definitivo, dall’altro l’allontanamento di Elena (Valentina Pace) pare sia momentaneo e dovuto alla sua gravidanza e al suo periodo di maternità nella vita reale.

Annuncio

Per due attrici che si allontanano dal set ce un attore che arriva nel cast della celebre soap: Renato Raimo, nei panni dell’insegnante d’italiano di Alice.

Raimo volto noto della fiction, da Centovetrine a Upas

Dopo la partenza di Elena per Londra,in seguito a quanto accadutole con Valerio, Alice comincerà a dare i primi grattacapi a Marina che, alle prese con i problemi scolastici di sua nipote si ritroverà a doversi battere in maniera determinata con un professore della ragazza, ma cosa combinerà la piccola Pergolesi? Il professore in questione, quello d’italiano, sarà impersonato dalla new entry: Renato Raimo.

Renato è un volto già noto della tv in quanto ha preso parte a numerose fiction di successo quali: Centovetrine, in cui interpretava il cattivo Mauro Zanasi ed anche in un posto al sole nella sua versione estiva, nel 2008, in cui interpretava Sergio Keller.

Annuncio

I migliori video del giorno

La pausa di Carmen dopo 21 anni di lavoro nel cast di un posto al sole

Con il rientro di Otello da Indica, è arrivata a tutti la notizia che sua moglie, Teresa Diacono, non ha più alcuna voglia di rientrare a Palazzo Palladini e che preferisce trascorrere la sua quotidianità nel paesino di suo padre Dino. La notizia è stata accolta con dispiacere sia da Otello che si è sentito di troppo e sia dai suoi familiari, Silvia e Michele. È apparso subito chiaro a tutti però che dietro a questa inspiegabile decisione della produzione ci fosse dell’altro. È stata proprio Carmen Scivittaro, che dal lontano 1998 e dalla puntata numero 420 dà il volto a Teresa Diacono, a esprimere la volontà di volersi ritirare dalle scene.

Annuncio

Non è ancora chiaro se il suo è un addio definitivo ma ciò che è certo è che tutti gli affezionati telespettatori di "un posto al sole" conserveranno sempre un buon ricordo della dolce Teresina che li ha tenuti compagnia per oltre vent’anni.