Il finale della seconda stagione di Stranger Things vedeva i protagonisti impegnati nel ballo di fine anno e in contemporanea, nel sottosopra, veniva ripresa la stessa scuola avvolta da un’atmosfera cupa e minacciata dalla figura del Demogorgone. Ovviamente le avventure per i nostri giovani eroi continueranno nella season 3 della fortunata Serie TV Netflix.

La fine delle riprese e la conferma del cast principale

Le riprese della terza stagione sono terminate nel mese di novembre e da quanto rilasciato dai registi si presuppone che, se la serie riuscisse a riscuotere il successo ottenuto con le precedenti stagioni, non si possa escludere un eventuale seguito con la season 4 e 5.

Come ben sappiamo la terza stagione sarà possibile vederla in streaming sulla piattaforma di Netflix a partire dal 4 luglio.

La serie sarà ambientata nel 1985, un anno dopo i fatti accaduti nella seconda stagione e vedrà i nostri amati protagonisti impegnati in nuove avventure e fronteggiare le nuove minacce provenienti dal Sottosopra. Il motivo per il quale gli autori hanno deciso di far coincidere l’inizio della nuova stagione un anno dopo i fatti accaduti nella season 2 è perché i protagonisti sono cresciuti e sono alle prese con la loro fase adolescenziale.

I titoli degli episodi della terza stagione di Stranger Things

La terza serie sarà composta da 8 episodi di cui già si conoscono i titoli grazie al teaser di lancio mandato in onda a fine anno:

Suzie, mi ricevi?

Il caso della bagnina scomparsa

La sauna

L'origine

Il compleanno

Il morso

La battaglia di Starcour

Per quanto riguarda la durata relativa dei singoli episodi, tale informazione deve essere ancora resa nota.

Le prime anticipazioni e le curiosità riguardanti la stagione 3

La terza stagione sarà caratterizzata dalla comparsa di nuovi personaggi oltre alle conferme avute dal cast principale. Le new entry in questa stagione sono: Maya Hawke che interpreterà Robin, una ragazza molto intelligente che lavora nella gelateria della città, Jake Busey che interpreterà Bruce, il giornalista di quartiere che ficcherà il naso in cerca notizie fresche da estrapolare e infine Cary Elwes che sarà il Maggiore Kline.

Undici, la bambina con i poteri telecinetici interpretata da Millie Bobby Brown, sarà finalmente libera di frequentare sia il nuovo anno scolastico con i suoi compagni ma soprattutto Mike. La vita di Undici sarà contornata anche dalla presenza del padre adottivo, lo sceriffo Hopper, che si potrà godere finalmente la custodia della figlia.

Una novità riguarderà anche i luoghi, che non saranno confinati nel quartiere, scuola inclusa, ma anche un nuovo centro commerciale, emblema degli anni ’80. A detta dei registi le atmosfere saranno ancora più cupe rispetto alle stagioni precedenti quindi non ci resta che aspettare il trascorrere di questi mesi.