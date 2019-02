Annuncio

Annuncio

Un grave lutto in queste ore ha colpito l'ex tronista di Uomini e donne, Manuel Vallicella. Il veronese è stato uno dei volti più amati e seguiti dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi. Nelle edizioni precedenti del programma l'ex tronista aveva parlato a cuore aperto anche della malattia di sua mamma che è venuta a mancare proprio in queste ore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore del giovane ragazzo.

Manuel Vallicella, il triste annuncio della morte della mamma su Instagram

Ad annunciare la dipartita della mamma è stato proprio Manuel che ha voluto dedicare un ultimo messaggio d'addio sulla sua pagina Instagram all'amata mamma venuta a mancare. L'ex tronista di Uomini e donne ha così postato una foto dove lo vedevamo felice e sorridente al fianco della mamma con l'aggiunta della didascalia: "Fai buon viaggio Amore mio" accompagnata da un cuore rosso.

Annuncio

Un annuncio che ha spiazzato un po' tutti i fan di Manuel Vallicella, i quali in questi minuti si sono subito stretti intorno al ragazzo pubblicando sotto al suo post di Instagram dei messaggi di cordoglio e di affetto nei suoi confronti per supportarlo in questo momento di dolore. "Forza Manuel, siamo sicuri che adesso la tua mamma ti proteggerà dall'alto e veglierà su di te" - scrive una fan e ancora "Manuel tira fuori la forza e non ti abbattere. La tua mamma sarà sempre con te e ti proteggerà lungo il percorso della vita" - scrive un altro fan dell'ex corteggiatore di Ludovica Valli.

Non sono mancati i messaggi d'affetto da parte di altri volti noti al pubblico di Uomini e donne. Claudio Sona, per esempio, ha pubblicato un messaggio con l'emoticon del bacio mentre Mario Serpa, che vediamo anche nelle vesti di opinionista nel programma di Maria De Filippi, ha postato un messaggio con la didascalia "Ti abbraccio forte".

Annuncio

I messaggi d'affetto per Manuel dopo la morte della mamma

Anche Sophia Galazzo, già corteggiatrice del people show di Canale 5 ha postato il suo messaggio di cordoglio per Manuel su Instagram: "Mi dispiace tantissimo Manuel, un abbraccio forte". Come vi dicevamo, già ai tempi del suo trono, Manuel aveva parlato in televisione della malattia della madre rivelando che la donna stava combattendo con tutta se stessa per riuscire ad avere la meglio. Coraggio che l'ha accompagnata fino agli ultimi istanti della sua vita. Oggi la triste notizie che Manuel Vallicella e la sua famiglia non avrebbero mai voluto ricevere.