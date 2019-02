Annuncio

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D'Urso ha ammesso che avrebbe voluto vedere Loredana Bertè classificarsi tra i primi 3 posti al Festival di Sanremo 2019. La conduttrice ha confidato di essere un'amica della Bertè, rivelando che la cantante ha sofferto di problemi alla voce durante la sessantottesima edizione del Festival. Della stessa opinione della D'Urso e a sostegno della posizione assunta da Loredana, la quale si è detta in totale disaccordo con il metodo di votazioni adottato a Sanremo che ha decretato la vittoria di Mahmood, anche Enzo Paolo Turchi ha voluto avere voce in capitolo, riservando una critica ad Ultimo.

Pomeriggio 5 e i problemi di Loredana Bertè

La cantante di Cosa ti aspetti da me, Loredana Bertè, dopo aver disertato il suo incontro con i giornalisti previsto a Domenica in, è tornata al centro dell'attenzione mediatica a seguito della nuova diretta di Pomeriggio 5, il talk-show condotto da Barbara D'Urso, nella quale quest'ultima ha rivelato che avrebbe voluto vedere Loredana Bertè giungere nei primi 3 posti del Festival della canzone italiana.

Barbara D'Urso, dinanzi alle telecamere del suo programma pomeridiano, ha confidato di essere molto amica di Loredana e di aver avuto con lei dei contatti telefonici nel corso della settimana sanremese. A detta di Barbara, Loredana avrebbe lamentato alla conduttrice di avere problemi alla voce, motivo per il quale la cantante temeva di finire senza voce sul palco del Teatro Ariston. Il pubblico presente a Sanremo è insorto contro il quarto posto annunciato alla Bertè, la quale si sarebbe sottoposta a diverse cure di aerosol per la voce. Dalla parte della Bertè si è schierato anche Enzo Paolo Turchi che ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni a margine della rivolta contro i voti della giuria degli esperti e della sala-stampa.

''Loredana ha fatto bene a non presentarsi. Io le sono amico, la conosco molto bene e so cosa vuol dire quando ti toccano come artista, ha fatto bene a non andare a Domenica In. Loredana è una rock star. E, a differenza di Ultimo (anche lui non presente a Domenica In, n.d.r.) può permetterselo'', queste ultime sono le dichiarazioni che ha rilasciato Enzo Paolo Turchi ai microfoni di Storie Italiane. Loredana, incalzata dai microfoni dei giornalisti, ha raccontato di essere molto felice di aver ricevuto una standing-ovation dal pubblico presente al Teatro Ariston.