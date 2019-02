Annuncio

Annuncio

Nella registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne di ieri 31 gennaio è stata presentata la nuova tronista, in sostituzione dell'uscente Teresa Langella. Proprio come preannunciavano i rumors sempre più insistenti degli ultimi giorni, la ragazza scelta dalla redazione è Angela Nasti, modella napoletana e sorella della famosa fashion blogger Chiara. Nel video di presentazione che, come vuole la tradizione, ha segnato la sua entrata in scena, la bella influencer ha spiegato di essere una fan del programma fin da quando era bambina e di essere alla ricerca di un uomo che sappia corteggiarla e riempirla di attenzioni.

Ha inoltre aggiunto di essere molto legata alla famiglia e di essere una persona che pretende molto, soprattutto da se stessa. Angela non è certo un volto sconosciuto agli appassionati di Gossip, dato che nei suoi trascorsi sentimentali si annoverano alcuni volti noti.

Advertisement

E proprio uno di loro le avrebbe lanciato una frecciatina dopo l'annuncio del trono.

Uomini e donne gossip: i trascorsi sentimentali di Angela

Le ultime anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News segnalano l'entrata in scena della tronista Angela [VIDEO]Nasti nella registrazione del 31 gennaio. La napoletana è stata presentata con il tradizionale video mentre per scoprire le prime conoscenze con i corteggiatori dovremo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo, il gossip si è già mosso per scoprire qualcosa in più della nota influencer che su Instagram può contare poco meno di 400 mila followers. Angela non è del tutto sconosciuta tra i fan di Uomini e donne, dato che in passato ha avuto una breve relazione con Mattia Marciano, dapprima corteggiatore di Desirée Popper e in seguito tronista.

Advertisement

Nel suo video, però, la tronista ha parlato di un'unica storia d'amore importante, lasciando intendere che si tratta del legame avuto con Federico Bonazzoli, calciatore che attualmente milita nel Padova in prestito dalla Sampdoria. Proprio insieme a lui, la Nasti è stata più volte fotografata dai tabloid, soprattutto lo scorso giugno in occasione delle vacanze estive a Mykonos, dove la coppia è sembrata molto affiatata.

La frecciatina di Federico Bonazzoli

La presentazione di Angela Nasti come tronista di Uomini e donne non è certo passata inosservata a Federico Bonazzoli, che a poche ore dall'annuncio ufficiale ha pubblicato su Instagram un post al vetriolo. Sebbene il calciatore non abbia precisato il nome del destinatario della sua frecciatina, tutto fa pensare che si tratti proprio della influencer napoletana. Queste le sue parole: "La ruota gira. Oggi a me e domani a te. Non serve cercare la vendetta, sarà la vita stessa a dartela. Fidati". Tali dichiarazioni fanno pensare ad una rottura non certo avvenuta nel migliore dei modi e che potrebbe persino riservare nuove sorprese in futuro.

E i fan di Uomini e donne già attendono qualche nuovo spunto trash per un trono che potrebbe riservare nuovi scontri tra ex fidanzati, nella speranza che non si tratti di un nuovo caso Sara Affi Fella 2.0.