I protagonisti del Gossip delle ultime ore, sono due amatissimi ex tronisti di Uomini e donne: Nilufar Addati e Lorenzo Riccardi. La napoletana ha allarmato i suoi sostenitori quando ha annunciato di aver fatto un incidente; a rassicurare sulle buone condizioni di salute della ragazza, è stato anche l'ex fidanzato Giordano Mazzocchi su Instagram. Il "Cobra", invece, sta facendo discutere per le prime parole d'amore che sta dedicando a Claudia Dionigi sui social network; la coppia, infatti, sta facendo impazzire di gioia i fan con foto e video della loro nuova quotidianità.

Nilufar fa un piccolo incidente e Giordano commenta su Instagram

Dopo aver annunciato che non sarà presente alla scelta dell'amico Luigi Mastroianni per evitare Giordano Mazzocchi, Nilufar Addati è tornata al centro del gossip per un altro motivo.

Poche ore fa, sul profilo Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne, sono stati caricati dei video che hanno allarmato i suoi tanti fan.

La ragazza, infatti, ha informato chi la segue sui social network che questa mattina ha avuto un tamponamento. "Devo dire che è iniziata proprio bene la giornata di oggi, ho fatto un incidente in macchina. Non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno", ha raccontato la napoletana sul web.

Prima che i suoi sostenitori si preoccupassero per lei inutilmente, la giovane ha aggiunto: "Non mi sono scontrata con un'altra macchina o con un automobilista, ma contro un albero".

Da quando ha cominciato a circolare la notizia dell'incidente che ha avuto Nilufar, in tanti si sono affrettati a contattare il suo ex fidanzato per cercare di capire anche da lui come stessero realmente le cose.

Nelle "Stories" del romano, infatti, è apparso un filmato nel quale lo si sente rivolgersi direttamente alla gente che gli ha chiesto di esprimersi su quello che era successo alla Addati poche ore prima. "Siete talmente bravi a fare film, che potreste fare i registi anziché stare su Instagram", ha detto Giordano con tono deciso.

"Comunque, è ovvio che l'ho sentita. È solo andata contro una pianta, ma sta benissimo".

Lorenzo a Claudia: 'Scelgo ancora te'

Un altro protagonista del recente passato di Uomini e Donne che è al centro del gossip in questi giorni, è Lorenzo Riccardi; da quando è andata in onda la sua scelta in prima serata, il ragazzo è tornato in possesso dei suoi profili social ed ha iniziato a condividere con i fan alcuni momenti della sua nuova vita di coppia.

La storia d'amore tra l'ex tronista e Claudia Dionigi, infatti, sta facendo sognare migliaia di persone, basta dare un'occhiata ai "mi piace" che ottengono le foto che i due piccioncini stanno pubblicando nelle ultime ore.

"Scelgo ancora te", è questa la romantica didascalia che il ragazzo di origini pugliesi ha scritto accanto allo scatto che lo ritrae mentre bacia la sua nuova fidanzata, uno scatto che ha raccolto la bellezza di più di 350 mila "like" in mezza giornata.

Anche la romana ha voluto dedicare un post al compagno che l'ha preferita a Giulia Cavaglia (che si è consolata diventando tronista); la foto che ha pubblicato Claudia (oltre 450 mila "mi piace" su Instagram) è accompagnata dalla seguente frase: "Tu che sei la risposta senza chiedere niente".