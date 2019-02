Annuncio

Registrato il confronto a Uomini e donne tra Teresa Langella, Andrea e Antonio. Il momento tanto atteso è finalmente arrivato e la ex tronista, 'beffata' proprio nel momento più bello del suo percorso, ha avuto modo di gridare tutto il suo dolore al Dal Corso, reo di averle detto di no e di non essersi presentato alla festa di fidanzamento. Il ragazzo nei giorni scorsi aveva postato delle Instagram Stories nelle quali chiedeva un faccia a faccia con Teresa, richiesta a quanto pare accolta dalla redazione. Nella puntata era presente anche Antonio che, forse per togliersi un sassolino dalla scarpa, ha 'brindato' con un caffè alla strana conclusione del percorso di Teresa e Andrea.

Uomini e Donne registrazione Trono Classico: il confronto tra Teresa e Andrea

Di recente è stata registrata una puntata speciale di Uomini e Donne, dedicata al confronto tra Teresa e i corteggiatori arrivati in villa.

La Langella è apparsa stanca e provata dopo il no di Andrea, che in effetti ha stupito tutti. La ragazza ha spiegato di stare molto male e di aver trovato conforto nella sua famiglia, che le è rimasta sempre accanto in questi giorni difficili. Il primo ad entrare in studio è Antonio, che con toni pacati ha spiegato a Teresa di essersi sentito preso in giro, convinto di essere invece la sua scelta. La Langella gli ha però ribadito di essere stata sincera fino alla fine e che qualcosa è iniziato a cambiare dentro di lei dopo la serenata che gli aveva dedicato in villa. Terminato il breve dialogo, ecco che Andrea si presenta, non celando un certo imbarazzo. Il Dal Corso inizia a parlare dicendo a Teresa che il 'no' non è conseguente alle parole di suo padre, che l'aveva pregato di non farla soffrire. Maria De Filippi manda quindi in onda un video inedito in cui Andrea piange e confessa di non essere pronto ad avere una storia d'amore con Teresa.

La rabbia di Teresa a Uomini e Donne

In seguito al video, Teresa non ci sta e prende una sedia, decisa a chiarire una volta per tutte con Andrea. Non crede minimamente alle sue scuse e giustificazioni, accusandolo di averla presa in giro fin dall'inizio. Insomma, non discute il suo 'no' ma le promesse fatte in questi lunghi quattro mesi, ben sapendo quanto per lei sia difficile fidarsi di qualcuno. Durante l'acceso litigio, Antonio si alza e va a prepararsi un caffè, ironizzando: 'Alla vostra!'. Successivamente, il Dal Corso riprende il discorso avuto con il padre di Teresa, facendola davvero infuriare: ''Mio padre non lo devi proprio nominare'' dice lei, zittendolo in un attimo. Rincarando la dose, ricorda ad Andrea che, sapendo benissimo dove abita, poteva venire a casa sua per chiarire piuttosto che scrivere su Instagram.

Spiazzato, Andrea non sembra reagire e vede Teresa uscire dallo studio, accompagnata da un'ovazione del pubblico. Sibilline le parole di Tina alla fine della registrazione di Uomini e Donne: ''Non è tutto oro quello che luccica''.