Annuncio

Annuncio

Uomini e donne, Andrea Dal Corso torna sui social e si rivolge a Teresa Langella tramite delle Instagram Stories, nelle quali spiega (o almeno ci prova) quanto accaduto. C'è da dire che dopo l'inaspettato due di picche, il bel corteggiatore è stato travolto dalle polemiche e dalle critiche, sia dal pubblico social che da volti noti, tra cui anche Giulia De Lellis, particolarmente inviperita per il trattamento riservato a Teresa. Dopo qualche giorno di silenzio, Andrew ha voluto dire la sua pubblicando un lungo messaggio sul suo profilo ufficiale Instagram e chiedendo a Teresa un confronto faccia a faccia, cosa risponderà la diretta interessata?

Andrea Dal Corso sui social dopo il no a Teresa Langella

Tutto era pronto: la festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini, il vestito da sogno suggerito da Giulia De Lellis e lui, la scelta finale di Teresa Langella, Andrea Dal corso.

Annuncio

Peccato che il papabile principe azzurro non si sia presentato al ricevimento, lasciando tutti senza parole, compresi Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti sino all'ultimo minuto che quella tenda bianca si aprisse. E invece no, sia Teresa che gli ospiti sono tornati a casa con le pive nel sacco. Teresa non ha potuto fare altro che ballare con suo padre, l'unico a conoscenza dei reali motivi del 'no' di Andrea, che aveva chiesto un confronto privato con lui poco prima. Dopo l'amara conclusione di quella che doveva essere una festa da sogno, anche Andrea è tornato a casa e, in seguito alle pesanti critiche ricevute sui social, ha voluto rispondere rivolgendosi direttamente a Teresa.

Andrea a Teresa Langella: 'Mi piacerebbe chiarire con te'

Andrea ha scritto dunque delle Instagram Stories per spiegare alla Langella il motivo della sua mancata presenza alla festa.

Annuncio

Il Dal Corso ha spiegato che non si è trattato di una sua scelta, ma che le regole del programma non lo prevedevano. Ha aggiunto poi che la redazione, in via del tutto eccezionale, gli ha concesso di incontrare il padre, in modo da dare almeno a lui una spiegazione, sebbene sommaria. Andrea Dal Corso ha poi chiesto alla Langella un confronto privato: ''Spero me ne darai la possibilità''. Resta da capire se Teresa accetterà il faccia a faccia. Intanto, tutto pronto per Uomini e Donne Speciale con la scelta di Lorenzo Riccardi che andrà in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 22 febbraio: sarà più fortunato della povera Teresa?