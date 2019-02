Annuncio

Giovedì 28 febbraio andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction Che Dio ci aiuti 5. Per l'occasione, nel cast saranno presenti due ospiti molto amati dai più giovani: Benji e Fede.

Benji e Fede nella settima puntata del 28 febbraio

I due artisti non interpreteranno nessun ruolo in particolare, visto che anche nella fiction si cimenteranno nella 'parte' proprio di Benji e Fede. Stando a quanto visto ieri in tv, una bambina ricoverata da molto tempo in ospedale ha confessato a Valentina che i suoi cantanti preferiti sono proprio Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Valentina per fare una sorpresa all'amica cercherà di fargli incontrare i suoi idoli, in modo da far passare una giornata diversa dal solito alla piccola Eugenia.

Inoltre, le due ragazze si prepareranno ad interpretare alcuni brani del duo. Grande l'attesa dunque per le fan di Benji e Fede, che potranno seguire i loro beniamini anche in televisione nella puntata del 28 febbraio di Che Dio ci aiuti 5.

Anticipazioni settima puntata

Durante la settima puntata di una delle fiction più amate della Rai, Suor Angela e Suor Costanza si troveranno ad affrontare nuove sfide. Maria, ovvero la nipote della Madre Superiora, dovrà andare fuori città per un paio di giorni, così Ginevra e Nico si ritroveranno ad essere più vicini che mai. Addirittura, per fare un favore a Valentina i due insceneranno anche un finto fidanzamento. Inoltre, Valentina accetterà l'invito a cena da parte del suo fisioterapista.

Azzurra invece sarà messa alla prova dai corteggiamenti di Athos. Infine, al convento tornerà la mamma delle gemelline con una verità sconvolgente. Benji e Fede, secondo le anticipazioni emerse nelle ultime giornate, entreranno in gioco nel secondo episodio, intitolato 'Da grande'.

Boom di ascolti per Che Dio ci Aiuti 5

Che Dio ci Aiuti 5 si conferma ancora una volta una delle fiction più amate in televisione. In occasione della sesta puntata di ieri, sul piccolo schermo la fiction è stata seguita da 5.265.000 telespettatori, con uno share pari al 23.6%. Nulla da fare invece per Mediaset, che con il quiz-game 'Chi vuol essere Milionario' ha ottenuto solamente l'11.9% di share. Ascolti piuttosto bassi anche per la nuova puntata di MasterChef (2.9% di share), e per l'incontro di Europa League Inter-Rapid Vienna trasmesso su Tv8 .

Il match dei nerazzurri è stato seguito solamente da 1.367.000 telespettatori.