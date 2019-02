Annuncio

Sono passati diversi giorni, ormai, dalla scelta di Teresa Langella a Uomini e donne. La tronista, purtroppo, non ha avuto il lieto fine che tanto agognava poiché la persona che ha scelto, Andrea Dal Corso, le ha risposto di no. Dopo tale decisione, il ragazzo è stato notevolmente bersagliato sui social da parte di numerosi utenti. La maggior parte delle persone, infatti, ha reputato il suo comportamento estremamente falso e costruito. Andrea, però, aveva deciso di mantenere il massimo silenzio, almeno fino ad ora. Ieri sera, però, Dal Corso è tornato sui social ed ha voluto rompere il silenzio in merito alla questione. Andrea ha espresso la volontà di voler chiarire direttamente con Teresa ed ha spiegato alcuni retroscena del programma che nessuno conosceva.

Il ritorno di Andrea Dal Corso su Instagram dopo la scelta di Teresa

Dopo la scelta di Teresa, Andrea Dal Corso è stato preso di mira sul web. Le accuse rivolte contro di lui sono state davvero fortissime e cattivissime, al punto che il ragazzo ha sentito il bisogno di difendersi in qualche modo. Ieri sera, infatti, dopo un lungo silenzio, Andrea ha deciso di rispondere a tutte le critiche attraverso delle Instagram Stories. Il ragazzo ha spiegato che, dopo tutte le cattiverie ricevute, ha sentito il bisogno di intervenire affermando di avere voglia di chiarire direttamente con Teresa. Dal Corso ha spiegato anche che le regole del programma non gli hanno permesso di poter vedere Teresa dopo la scelta.

Ecco perché non ha potuto interfacciarsi direttamente con lei. In via del tutto eccezionale, infatti, la redazione gli ha permesso di incontrare il padre di lei. Il motivo per il quale i due non si sarebbero parlati di persona, dunque, non sarebbe affatto una volontà dell'ex corteggiatore, anzi.

Il pubblico lo perdonerà?

In seguito Andrea ha detto di non avere alcuna voglia di rispondere sui social alle critiche e di spiattellare pubblicamente le sue sensazioni e motivazioni che lo hanno spinto ad agire così. Nel caso in cui Teresa dovesse decidere di dargli la possibilità di spiegarsi, Dal Corso sarà ben lieto di avere un confronto direttamente con lei guardandola negli occhi.

L'intervento del ragazzo servirà a placare leggermente gli animi sul web? Il pubblico da casa è rimasto davvero malissimo per il comportamento del corteggiatore, pertanto, risulta un po' difficile immaginare un perdono così veloce.

Ad ogni modo, staremo a vedere.