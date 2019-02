Annuncio

Le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' riescono a incuriosire i milioni di telespettatori al punto che si spera nella realizzazione della quarta stagione. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Riccardo che, nonostante le distanze da Nicoletta, non ha mai smesso di essere innamorato della Cattaneo. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che il giovane Guarnieri fa una proposta di lavoro a Nicoletta, la quale è sicura di fare la scelta giusta rifiutando la richiesta dell'uomo. Il figlio di Umberto si è offerto di dare un contributo economico all'ex fidanzato, dopo essere venuto a conoscenza della gravidanza della sorella di Federico.

Continuano le tensioni in casa Amato perché Antonio si trova diviso tra due donne: Elena ha scoperto il bacio tra l'uomo e Ludovica. Tina, però, si dice sicura che il comportamento del fratello sia giustificato da una sorta di ripicca nei confronti della precedente compagna che ha tradito la sua fiducia.

La proposta di Marta a Vittorio per far incidere un disco a Tina

Nel frattempo Gabriella vive un momento di felicità e non può che accettare l'offerta di entrare a far parte del Paradiso Market, in qualità di modella: a tale scopo riceve dei consigli da Lisa. Quest'ultima suggerisce alla nuova modella il modo in cui mettersi in posa ma rischia di mettere a repentaglio il servizio fotografico organizzato da Marta.

Questo piano rappresenta un escamotage per aumentare le tensioni tra Marta e Vittorio (Alessandro Tersigni) ma tra i due innamorati continua a regnare la serenità, rispondendo alle trame ordite da Luca. Marta, dal canto suo, propone al fidanzato di dare a Tina la possibilità di incidere un disco che possa fare da pubblicità al nuovo catalogo del Paradiso Market.

Riccardo non vuole perdere Nicoletta

Nicoletta, d'altro canto, fa un passo in avanti invitando a cena Cesare a casa di Gabriella e Roberta, dove ci sono anche Federico e Salvatore. Luca, invece, spiega a Lisa le nuove mosse da adottare in merito al suo piano di vendetta mentre Riccardo vede l'ex fidanzata in compagnia di Cesare. Riccardo decide di chiedere al padre una parte del patrimonio in modo da evitare che Andreina possa impossessarsi dei beni di famiglia.

Il giovane Guarnieri confessa alla sorella di provare dei sentimenti nei confronti di Nicoletta, al punto di affrontare Cesare. Infine Vittorio, dopo essere stato umiliato da Lisa al Paradiso, prende una drastica decisione.