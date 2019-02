Annuncio

Tutto è ormai pronto per il serale di Uomini e donne che andrà in onda a partire da venerdì 15 febbraio. Nel corso della giornata di lunedì 11 è stata registrata la tanto attesa scelta di Teresa Langella. La redazione è blindatissima in merito, nonostante tutto, sono trapelate alcune indiscrezioni. Tra queste, nelle ultime ore si stanno diffondendo i rumors in merito agli ospiti presenti nel corso del serale di Uomini e Donne: ci saranno tanti volti provenienti dal talk show, come ad esempio Aldo Palmieri e Alessia Cammarota e molti altri.

Gli ospiti del serale di Uomini e Donne: tanti volti delle precedenti edizioni

Venerdì, in prima serata, sarà trasmessa la prima puntata del serale di Uomini e Donne.

In quella circostanza andrà in onda la scelta di Teresa Langella. Tra i partecipanti della serata, tuttavia, non ci saranno solo i protagonisti di questo trono, bensì anche altri volti provenienti dalle precedenti edizioni per programma. Tra questi si evidenziano i nomi di Aldo Palmieri e Alessia Cammarota. I due, dopo alcuni momenti di crisi sono riusciti a superare le difficoltà e sono ancora insieme. Oltre a loro due ci saranno anche Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Elga Enardu e Diego Daddi. Tra i più recenti, invece, ritroviamo Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Infine. è molto probabile che ci siano anche Rosa Perrotta, la quale è in dolce attesa e in estate si sposerà, e il suo compagno Pietro Tartaglione.

Ci saranno anche Alessandro Borghese e Gigi Finizio

Insomma, la puntata si prospetta davvero ricca di colpi di scena.

Tra gli ospiti speciali del serale di Uomini e Donne ritroviamo anche lo chef stellato Alessandro Borghese e il cantante Gigi Finizio. Il primo è stato chiamato per cucinare una prelibata cena di lusso per Teresa Langella ed Andrea Del Corso. Per quanto riguarda il secondo, è il cantante scelto da Antonio per fare una sorpresa alla tronista.

Ricordiamo che, oltre a questi ospiti, nel corso della serata ci saranno anche Giulia De Lellis la quale terrà le redini del programma. Poi ci sarà Gemma Galgani, la dama bianca di Uomini e Donne ricoprirà il ruolo di consigliera. Anahì Rocca, nel ruolo di stilista per la scelta degli outfit da indossare all'evento. Valeria Marini, organizzatrice della festa di fidanzamento.

Infine, Tina Cipollari, la quale avrà il compito di ipotizzare le scelte e le eventuali risposte dei corteggiatori.