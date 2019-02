Annuncio

Luke Perry, divo degli anni '90 salito alla ribalta grazie al successo dell'iconica Serie Tv "Beverly Hills 90210" nella quale ha interpretato il bel tenebroso Dylan McKay, sta tenendo in ansia in queste ore sia i suoi numerosi fan che i colleghi del mondo dello spettacolo. L'attore statunitense, infatti, sarebbe rimasto vittima di un malore in mattinata e trasportato d'urgenza in ospedale dove, al momento, sarebbe ancora ricoverato.

Stando a quanto riportato dal portale americano TMZ, l'artista americano sarebbe stato colto da un ictus a 52 anni. Pare che intorno alle 9:40 del mattino sia partita una telefonata dal distretto di Sherman Oaks, nei pressi di Los Angeles, dove Luke Perry si era trasferito temporaneamente proprio per prendere parte alle riprese di alcuni episodi della serie televisiva "Riverdale" nei panni di Fred Andrews.

Per adesso non sono stati ancora rilasciati comunicati ufficiali sulle sue condizioni di salute, mentre una persona vicina alla star degli anni '90 avrebbe dichiarato che sarebbe costantemente sotto osservazione da parte dello staff medico dell'ospedale.

La notizia del presunto ictus che avrebbe colpito Luke Perry è giunta a poche ore dall'annuncio del ritorno di "Beverly Hills 90210" con alcune puntate inedite.

Luke Perry non farà parte del sequel di Beverly Hills 90210

Mentre si attendono aggiornamenti sullo stato di salute di Luke Perry, si sa che l'attore 52enne non prenderà parte alle riprese della serie televisiva che più di vent'anni fa ha fatto la fortuna sua e di altri colleghi quali Jason Priestley, Tori Spelling e Jennie Garth.

L'annuncio ufficiale del ritorno di "Beverly Hills 90210" è stato diffuso dalla Fox, la quale ha chiarito che si tratterà di un reboot costituito da sei puntate inedite che vedrà coinvolti i personaggi storici (Brandon, Donna, Kelly e Steve, solo per citarne alcuni) in un nuove vicende ambientate ai giorni nostri.

Sarà un vero e proprio tuffo nel passato per gli appassionati della Serie Tv degli anni '90, giacché è certo che sul set ci saranno quasi tutti gli attori che hanno contribuito al successo del progetto, la cui ultima puntata è andata in onda circa vent'anni or sono. Tra i grandi assenti, oltre a Luke Perry bisogna menzionare anche Shannen Doherty, e si tratterà indubbiamente di una mancanza che si farà sentire, poiché la sua Brenda Walsh è stata una delle protagoniste più discusse e popolari del telefilm.