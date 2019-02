Annuncio

Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nella settimana che andrà dal 25 Febbraio al 1 marzo 2019, si ritornerà a parlare di Teresa Diacono interpretata da Carmen Scivittaro, la moglie di Otello Testa, assente già da diverso tempo dallo schermo, assenza che non è passata inosservata ai telespettatori che continuano a fare domande sulle reali motivazioni della sua sparizione dal mondo della tv. Sarà proprio nel corso di quella settimana che i telespettatori verranno a conoscenza del reale motivo di questa assenza così prolungata nel tempo.

L’assenza di Carmen Scivittaro dallo schermo preoccupa i fan

E' da diverso tempo che i fan di “Un posto al sole” si stanno interrogando sul reale motivo della sparizione di Teresa dagli episodi della soap partenopea.

Annuncio

La Scivittaro è sparita oltre che dallo schermo anche dai social e i fedeli telespettatori hanno pensato subito al peggio visto il suo aspetto deperito nelle ultime puntate in cui è apparsa. Successivamente, l’assenza della donna è stata poi motivata e attribuita ad un grave lutto familiare che la donna ha subito nello scorso agosto che l’ha costretta a rimanere lontana dalle telecamere a causa del suo pessimo stato emotivo che non le consentiva di svolgere il suo lavoro in maniera corretta.

Tutti i suoi fan sono ancora oggi preoccupati per le sorti della donna, nonostante i vari messaggi arrivati dalla produzione che li rassicurava sul suo stato di salute, assente ormai da troppo tempo dallo schermo.

Annuncio

Durante l’ultima settimana di febbraio, in “Un posto al Sole” si ritornerà a parlare di lei. Le anticipazioni narrano che suo marito, Otello (Lucio Allocca), farà ritorno da Indica, paese in cui si trova la donna per accudire il padre, con un umore non del tutto felice. Il comandante infatti apparirà triste e sconsolato e informerà Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) di una spiazzante novità al riguardo, del tutto inaspettata. Otello infatti col suo racconto riuscirà a meravigliare i coniugi Saviani, colti di sorpresa dalle ultime novità derivanti dal paese di nonno Dino. Che si tratti proprio di Teresa e della sua prolungata assenza?

Durante la settimana non mancherà l'attenzione anche sugli altri personaggi.

Annuncio

Tornerà centrale Franco Boschi che, in seguito all'aggressione per mano di Gaetano Prisco, sprofonderà nella paura e cercherà con l'aiuto di Ciro di proteggere la sua famiglia dalla vendetta dell'uomo.