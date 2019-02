Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful, in arrivo dagli Stati Uniti, continuano a concedere ampio spazio al lutto che ha colpito Hope e Liam. La coppia pensa che la loro bambina sia morta durante il parto a Catalina, anche se in realtà le cose sono andate diversamente: il dottor Reese Buckingham ha sottratto la neonata ai suoi genitori e, poche settimane dopo, ha chiesto a Steffy di adottarla, in cambio di una grossa cifra di denaro. Fin dall'inizio, però, Hope ha sentito un sentimento molto forte per la neonata, che Steffy ha chiamato Phoebe in ricordo della sua gemella scomparsa molti anni fa. La figlia di Brooke allo stesso tempo ha deciso di non tentare una nuova gravidanza, fatto che potrebbe segnare un'inevitabile crisi nel suo matrimonio con Liam.

Annuncio

Gli spoiler, infatti, precisano che la signora Spencer giungerà ad una decisione riguardo l'unione per la quale in passato ha tanto lottato (come evidente nelle attuali puntate in onda su Canale 5).

Beautiful anticipazioni: Liam lotta per il suo matrimonio

I capovolgimenti di fronte saranno all'ordine del giorno nelle prossime puntate americane di Beautiful. Già sappiamo che Thorne ha chiesto l'annullamento del matrimonio a Katie, spingendola di fatto tra le braccia di Bill Spencer. Qualcosa di simile potrebbe accadere anche per Hope e Liam, ancora provati per la morte della figlia Beth Avalon. Le anticipazioni in arrivo dagli Usa segnalano, infatti, che la Logan informerà il marito di non voler avere altri figli: due gravidanze concluse nel peggiore dei modi sono il segno, a suo dire, che non è 'nata per diventare mamma'.

Annuncio

I migliori video del giorno

Allo stesso tempo consiglierà allo Spencer di trascorrere il tempo in compagnia di Steffy e delle sue due bambine, che meritano di crescere con un papà al loro fianco. Tale consiglio causerà la preoccupazione di Brooke, che cercherà di convincere la figlia a non favorire un ricongiungimento di Liam con l'ex moglie. Le anticipazioni di Beautiful confermano la probabile crisi della coppia e segnalano che Hope prenderà un'importante decisione riguardante il suo matrimonio. Sebbene non vengano chiarite le sue intenzioni, tutto fa pensare al desiderio di porre fine a tale unione. Un ulteriore spoiler, invece, segnala che Liam combatterà per salvare il suo matrimonio.

Trame americane Beautiful: nessun ricongiungimento per Steffy e Liam

La probabile crisi tra Hope e Liam non sembra al momento prevedere un ritorno di fiamma tra quest'ultimo e Steffy.

Annuncio

Secondo quanto segnalano le anticipazioni di Beautiful, la Forrester si concentrerà su se stessa e sull'immagine di donna in carriera e mamma. Il desiderio di non dipendere da un uomo è certo una novità per le trame di Beautiful e, almeno nei prossimi mesi non sembra ventilata una novità in tal senso. Ricordiamo, infatti, che l'attrice Jacqueline MacInnes Wood si trova al nono mese di gravidanza e continua a girare quotidianamente negli studi della soap. Eppure, una sua breve assenza nelle trame appare inevitabile per consentirle di dedicarsi al bambino dopo il parto. Resta, infine, da chiedersi se la verità riguardante l'identità di Phoebe verrà presto svelata. Ma sebbene Zoe ne sia venuta a conoscenza proprio nelle ultime puntate andate in onda negli Usa, anche in questo caso è difficile credere che la svolta possa avvenire in tempi tanti rapidi.