Annuncio

Annuncio

In queste ultime settimane la redazione di Uomini e Donne è stata impegnata nella registrazione delle scelte. A differenza del passato il momento clou del percorso dei tronisti del people show di Canale 5 si verificherà al termine di un week end in villa. In seguito la scelta sarà invitata ad una festa, organizzata da Valeria Marini, nel corso della quale dovrà pronunciarsi sulla proposta di fidanzamento alla presenza dei familiari. Per l’appuntamento più atteso dai seguaci del programma televisivo sarà realizzato uno speciale che andrà in onda in prima serata. Nello specifico si partirà venerdì 15 febbraio con la scelta di Teresa Langella per poi assistere la settimana dopo a quella di Lorenzo Riccardi.

Annuncio

Nelle ultime ore si sono intensificate le indiscrezioni in relazione alla decisione finale dei due tronisti. Secondo il Vicolo delle News la ventiseienne avrebbe deciso di lasciare il programma con Andrea Del Corso mentre la scelta del milanese sarebbe caduta su Claudia Dionigi.

Teresa, una decisione sofferta

Nonostante le scelte siano state effettuate lontano dagli studi di Uomini e donne nelle ultime ore sono circolati alcuni rumors su quanto sarebbe accaduto in villa e, soprattutto, sulle decisioni finali dei due tronisti. In particolare sembra che Teresa Langella sia stata protagonista di una sofferta scelta nel corso della quale non sono mancate emozioni forti e lacrime. La serenata preparata da Antonio Moriconi, e cantata da Gigi Finizio, non sarebbe bastata per conquistare la casertana.

Annuncio

Quest’ultima, secondo il Vicolo delle News, avrebbe dichiarato il suo amore per Andrea Del Corso che le aveva riservato una cena romantica preparata dallo chef Alessandro Borghese.

Lorenzo, scelta ad alta tensione

Un colpo di scena sarebbe maturato per quanto concerne Lorenzo Riccardi che durante il suo percorso nel people show sembrava essersi avvicinato a Giulia Cavaglia. Inizialmente il tronista era rimasto stregato dalle sinuose forme della torinese ma Claudia Dionigi è riuscita a recuperare terreno puntata dopo puntata grazie alla sua spontaneità. Secondo le indiscrezioni delle ultime ore il ventiduenne milanese avrebbe deciso di scegliere la ragazza originaria di Latina nonostante un’accesa discussione che avrebbe spinto Lorenzo a lasciare in anticipo la villa.

Annuncio

A questo punto non resta che attendere la messa in onda delle due scelte per scoprire altri particolari dell’appuntamento clou del trono classico di Uomini e Donne.