Da qualche settimana a questa parte nel mondo del Gossip non si fa altro che parlare delle presunte nozze di Pamela Prati con Marco detto Mark Caltagirone. Nonostante la futura sposa abbia confermato le nozze e l'esclusiva dell'evento a Verissimo, il caso si infittisce sempre di più. Durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show Alfonso Signorini ha rilasciato delle dichiarazioni importanti affermando di essere stato raggirato dall'agente della show girl.

La testimonianza di Alfonso Signorini

Il giornalista a malincuore ha svelato di essere vittima di una truffa come quella in cui potrebbe essere finita Pamela Prati.

Nello specifico il direttore del settimanale Chi ha puntato l'indice verso le attuale agenti dell’ex diva del Bagaglino. Alfonso Signorini nel talk di Canale 5, in onda il giovedì in seconda serata, ha riferito testuali parole: “Anche io sono stato una Pamela Prati”. Il giornalista ha poi aggiunto: “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti.” Anche se in un primo momento Signorini ha raccontato di essere stato titubante, in un secondo momento si è lasciato andare nei confronti del suo pretendente.

Dopo una breve conoscenza via Facebook, Signorini aveva voglia di incontrare Lorenzo tanto da essere disposto a raggiungerlo dove lavorava. Nel frattempo, però, l'opinionista del GF VIP fu contattato in chat da una certa ‘Donna Pamela’ ovvero l’attuale agente della Prati. Quest’ultima, stando al racconto di Signorini, l'ha messo in contatto con Lorenzo Coppi, ma dall'altra parte ha risposto una voce che corrispondeva a quella di una donna.

Con molto rammarico il giornalista in quel momento ha capito di essere stato truffato.

Intanto, nei giorni scorsi anche Manuela Arcuri e Sara Varone hanno dichiarato di essere state vittime dello stesso modus operandi in cui è caduto Alfonso Signorini. Per ascoltare l’intervista integrale dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip bisognerà seguire la puntata del Maurizio Costanzo Show del 2 maggio.

L’avvocato Taormina difende la show girl: ‘Partiranno azioni legali’

Dopo aver promesso querele a tutti coloro che hanno detto delle cose non veritiere sulle imminenti nozze con l’imprenditore Caltagirone, Pamela Prati è passata ai fatti.

L’avvocato Carlo Taormina, attraverso una breve intervista rilasciata a Novella 2000 (in edicola il primo maggio), ha annunciato l’arrivo di azioni legali. Stando alle parole dell’avvocato potrebbero essere aperti due filoni: uno civile e uno penale. “Ho individuato situazioni in cui si è andati oltre il segno della semplice violazione della privacy.”