Dopo il suo ingresso inferocito nella Casa del Grande Fratello, la nuova concorrente Guendalina Canessa ha avuto modo di chiarirsi con la sua rivale Francesca De Andrè. Le due donne si conoscono da parecchi anni perché Guendalina Canessa è l'ex moglie di Daniele Interrante, dal quale ha avuto una figlia, quest'ultimo per molti anni è stato fidanzato con la De Andrè, conosciuta mentre stava ancora con sua moglie, e secondo la Canessa proprio Francesca è stata la causa della fine della sua storia con l'ex tronista.

Pubblicità

Durante la sua permanenza nella casa, Francesca De Andrè ha parlato del sua storia d'amore con Interrante, di come ci fosse sempre la presenza dell' ex moglie nel loro rapporto, anche a causa della presenza della piccola Chloe, bambina che la De Andrè considerava come una figlia mentre invece la Canessa non voleva avessero un rapporto. Ha anche aggiunto di aver "cresciuto" la piccola durante i sei anni di convivenza con Interrante.

Guendalina Canessa entra come disturbatrice nella Casa

Queste frasi, ovviamente, non sono piaciute alla Canessa che ha colto l'opportunità datale di entrare nella casa (non come concorrente, ma come disturbatrice) per replicare alla rivale.

Una volta entrata l'ha accusata di essersi intromessa in una coppia sposata, di aver fatto l'amante, mentre la De Andrè ha ribadito di essersi innamorata di Interrante, il quale le aveva detto che la storia con lei era finita. La lite è degenerata e ovviamente sono volate offese da entrambe le parti. Francesca De Andrè ha dato a Guendalina del "Pezzo di silicone ambulante" mentre quest'ultima ha replicato con un "Sei volgare e cattiva" ed aggiunto che il rapporto con Interrante è bellissimo da quando non c'è più lei.

Pubblicità

Guendalina si scusa

Il giorno dopo lo scontro in diretta le due ragazze hanno avuto modo di chiarirsi, mentre parlavano di un altro scontro avvenuto nella Casa, quello tra Christian Imparato e Guendalina Tavassi, e del brutto spettacolo che danno durante queste liti trash, la Canessa ha esordito così: "Mi dispiace ti ho offeso... mi sono sentita morire, poi averti vista piangere per tuo padre mi ha spezzato", ha continuando spiegando come lì sia tutto ovattato e che lei era già entrata incattivita nella Casa a causa dei suoi discorsi contro di lei e di sua figlia nei giorni precedenti.

La De Andrè ha accettato le scuse chiedendo di "spezzare la catena". Tra le due sembra essere ritornata la pace e che le due abbiano firmato una sorta di tregua, inoltre hanno anche iniziato a parlare delle loro vite e soprattutto di Chloe, la figlia avuta con Interrante della Canessa, alla quale anche Francesca è affezionata.