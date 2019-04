Domenica alle 3 di notte, in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda la terza puntata dell'ottava ed ultima stagione del Trono di spade. Nella Serie TV fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin abbiamo assistito finalmente alla grande "Battaglia di Grande Inverno", in cui dopo una lunga notte è stato ucciso il Re della Notte. Ma finita la lunga battaglia al Nord, non c'è tempo di leccarsi le ferite per i protagonisti, in quanto nuovi venti di guerra si muovono verso sud.

Nella terza puntata sono successe tante cose, non è mancato nulla, dalle lotte al sangue, alla carneficina tra i vivi, ma ora sicuramente sono rimasti anche tanti interrogativi e bisogna capire cosa accadrà nel quarto episodio dell'ottava stagione. Nel trailer della prossima puntata, possiamo già intravedere gli eserciti di Cersei che si stanno preparando all'imminente battaglia. Mentre a Grande inverno, i sopravvissuti cercano di fare un resoconto di quanto accaduto nella lunga notte contro gli Estranei, visto e considerato che l'esercito di Jon così come quello di Daenerys è uscito molto provato dalla guerra.

Anticipazioni quarta puntata dell'ottava stagione di GOT: trailer e trama

Nel trailer ufficiale, già si è iniziato ad intravedere che la Regina Cersei ed Euron, dall'alto di Approdo del Re osservano l'esercito delle Cappe Dorate schierarsi nelle mura del castello. Invece per quanto riguarda Grande Inverno, tutti i sopravvissuti della grande battaglia del Nord cercano di fare un resoconto di quanto successo e del numero di caduti in battaglia. Ma nonostante ciò, c'è sicuramente un motivo per festeggiare: il Night King è stato finalmente sconfitto e insieme a lui è caduto tutto l'esercito di Estranei.

Nel trailer possiamo ascoltare il proclamo della Regina dei Targaryen che fa capire ciò che deve succedere dopo questa lunga battaglia, in pratica lascia intendere che adesso è stata vinta una battaglia ma c'è ancora la guerra, l'ultima guerra che bisogna ancora vincere contro Cersei Lannister.

Ma potrebbe essere che non tutti siano d'accordo con questa nuova guerra, in particolare Jon e la famiglia Stark dopo aver perso un numero importante di uomini del proprio esercito potrebbero decidere di non appoggiare la Madre dei draghi e da questo ne potrebbe nascere un diverbio, visto e considerato che Daenerys ha tutte le intenzioni di conquistare il trono.

Inoltre, nell'ultima scena assistiamo alla Targaryen che accarezza Drogon, il suo ultimo drago rimasto e poi quest'ultimo parte insieme alle navi di Daenerys che salpano in mare, forse in direzione delle Isole di ferro, per chiedere aiuto alla famiglia Grayjoy per questa ultima battaglia.