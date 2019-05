Lunedì, 29 aprile, è avvenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne e dove, come ci rivelano le anticipazioni fornite dal sito ‘Il Vicolo delle news’, non sono mancati i colpi di scena, le liti e gli abbandoni. Come di consuetudine, si è cominciato con il trono di Andrea Zelletta che, dopo l’eliminazione di Giorgia nella scorsa puntata, è rimasto con tre pretendenti: Natalia, Klaudia e Muriel. Con quest’ultima le cose non sembrano procedere bene, tanto che in molti prospettano una sua prossima eliminazione.

Ben due esterne, invece, con Natalia e Klaudia e con entrambe è scattato il bacio. Durante la registrazione, però, la Paragoni si è infuria con il tronista e ha abbandonato lo studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, registrazione del 29 aprile: Andrea indeciso bacia Klaudia e Natalia

In studio, nella registrazione del 29 aprile, sono intervenute due coppie molte amate dai fan di Uomini e Donne: Ivan e Sonia e Teresa e Andrea. La registrazione è iniziata con il trono del giovane pugliese che, come ricordiamo, la scorsa puntata ha eliminato Giorgia.

Questa settimana il tronista ha voluto incontrare per ben due volte sia Natalia che Klaudia e con entrambe è scattato il bacio. Con Muriel, invece, sono continuati i dissapori: Andrea ha accusato la corteggiatrice di essere falsa e di fare troppi teatrini. Sembra che l’eliminazione della pretendente sia molto vicina e solo nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

Uomini e Donne, spoiler trono classico: Natalia furiosa con Zelletta abbandona lo studio

In settimana, Andrea è uscito prima con Natalia e poi con Klaudia e , opo la visione di quest’ultima esterna, la Paragoni ha abbandonato furiosa lo studio.

Da quanto si apprende il tronista non è uscito a riprenderla, ma ha continuato a parlare di come sia stato bene con Klaudia. Sentendo le parole di Andrea sembra quasi che la scelta sia vicina, anche se il suo percorso risulta particolarmente caotico. Stando a quanto riportato dal ‘Vicolo delle news’, anche il percorso di Giulia Cavaglià si sta facendo particolarmente interessante, con la tronista alle prese con due corteggiatori molto diversi tra loro: Giulio e Manuel. Dopo l’arrabbiatura di quest’ultimo nella scorsa puntata, vedremo che la tronista lo ha invitato a Torino, ma si scoprirà in puntata che la stessa cosa l'ha fatta anche per Giulio con il quale ci sono stati ancora baci appassionati.

Tutti e due i pretendenti non hanno preso bene il fatto che Giulia li abbia portati entrambi nella sua città.

In attesa di ulteriori novità sulla nuova registrazione, ricordiamo che, quanto avvenuto lo scorso 29 aprile nello studio di Uomini e donne, verrà messo in onda nel corso delle prossime settimane su canale 5 a partire dalle 14,45.