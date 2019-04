Nuova sorpresa nella programmazione di Uomini e donne, che tornerà in onda in occasione di un'altra festività del calendario. La scorsa settimana Maria De Filippi aveva stupito i fan del dating show optando per la puntata del 25 aprile durante la quale era stato concesso spazio all'espulsione di Fabrizio Cilli. E, a quanto pare, anche il 1° maggio non spaventa Queen Mary e i suoi storici fan. A differenza di quanto previsto in un primo momento, infatti, la guida Tv di Mediaset ha confermato che nel giorno della Festa dei Lavoratori, Uomini e donne andrà in onda regolarmente, mantenendo il suo classico orario.

Come accade quasi tutti i mercoledì, tale episodio dovrebbe essere dedicato al Trono Over e più precisamente al litigio trash tra Tina Cipollari e Stefano Pastore.

Programmazione Uomini e donne: nessuna sospensione il 1° maggio

I buoni ascolti ottenuti da Uomini e donne il 25 aprile potrebbero avere spinto Mediaset e Maria De Filippi a riconfermare il programma anche nel giorno della Festa dei Lavoratori. A sorpresa, infatti, la guida tv riporta la presenza del dating show anche il 1° maggio dalle ore 14:45 alle ore 16:00.

In tale data risulta confermata anche la telenovela Una Vita per un puntatone che comincerà alle ore 13:45 circa e proseguirà fino alle ore 14:45. Andranno invece in pausa per un giorno Beautiful, Il Segreto e Pomeriggio Cinque che torneranno regolarmente, nei loro soliti orari, a partire da giovedì 2 maggio. L'appuntamento festivo con Uomini e donne dovrebbe essere dedicato alla terza parte della registrazione del Trono Over effettuata il 24 aprile, durante la quale Stefano Torrese e Tina Cipollari si lanceranno diverse accuse in seguito alla segnalazione portata alla ribalta da Gianni Sperti.

Trono Over anticipazioni: ancora litigi e sospetti

I dubbi sulle reali intenzioni di dame e cavalieri continueranno ad essere chiamati in causa nelle prossime puntate del Trono Over. Come riportano le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, e relative alla registrazione del 24 aprile, anche Stefano Pastore si troverà al centro di un polverone a causa di una segnalazione giunta a Gianni Sperti. Quest'ultimo, infatti, sarà contattato da una fan che lo informerà di avere visto Stefano in un locale in compagnia di una donna con la quale avrebbe scambiato un bacio a stampo.

Tale segnalazione sarà confermata anche telefonicamente dalla fan in questione che racconterà i dettagli di tale incontro. Già innervosito per tali sospetti, nel backstage il cavaliere sarà protagonista di un forte diverbio con Tina Cipollari contro la quale lui sbotterà dicendo: "Fai schifo". L'opinionista non si tirerà indietro rispondendo per le rime e continuando a dubitare delle reali motivazioni che hanno spinto Stefano a partecipare al programma.