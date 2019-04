Uomini e Donne, Trono Over - 29 aprile 2019

15.47 - Michele Loprieno decide di abbandonare la trasmissione.

La reazione di Michele prosegue dietro le quinte! Secondo voi ha ragione lui o Armando? #UominieDonne pic.twitter.com/bffxlx6B7M — Uomini e Donne (@uominiedonne) 29 aprile 2019

15.36 - Armando racconta che sui social è stato contattato da una ragazza di 24 anni, che gli ha raccontato che Michele l'avrebbe risposta sempre sui social tramite alcuni messaggi, inviati anche a tarda notte, facendole dei complimenti ammiccanti e chiedendole d'inviargli alcune sue foto piccanti.

15.30 - a quanto pare Michele, dopo l'uscita con Simona, le ha inviato un messaggio vocale, in cui le diceva che se le cose fossero andate diversamente, la serata sarebbe potuta finire con un rapporto 'più intimo'.

15.25 - al centro dello studio si siede Armando, anche se la questione riguarda indirettamente Michele. In una recente puntata i due hanno litigato a causa di Simona P., quest'ultima infatti è uscita con tutt'e due. Da quel giorno Armando ha deciso di chiudere qualsiasi rapporto con la dama e per questo dopo la puntata di settimana scorsa Simona P.

si è recata in camerino per chiedergli scusa. La donna vorrebbe delle spiegazioni per questo silenzio, ma Armando ha chiesto di poter chiarire in presenza di Michele.

15.14 - Gemma non sa ancora che scelta fare, inizierà una conoscenza con Salvatore? Intanto la dama decide di fare un ballo insieme al cavaliere.

15.07 - anche oggi è presente un corteggiatore per Gemma: si chiama Salvatore, viene da Torino e fa il suo ingresso in studio.

15.06 - Gemma durante l'ultima settimana ha ricevuto tanti messaggi, tra cui gli auguri di Buona Pasqua da parte di Rocco.

15.03 - tra Gemma e Barbara De Santi nasce la polemica, perché quest'ultima tiene a fare delle precisazioni in merito ai ritocchi estetici dentali a cui si è sottoposta la dama torinese un po' di tempo fa durante lo show 'Selfie'.

14.59 - Gemma fa il suo ingresso in studio.

14.56 - come settimana scorsa, le parole di Gemma hanno scatenato la rabbia funesta di Tina, per questo l'opinionista si reca dalla dama nel backstage, come sempre "scortata" da Maria De Filippi.

14.54 - come di consuetudine va in onda lo sfogo di Gemma dopo la puntata; si parla di Fabrizio, Rocco e ovviamente di Tina.

14.51 - prima di far entrare Gemma in studio, viene mandato in onda un filmato che riassume ciò che è successo settimana scorsa durante lo spazio dedicato alla dama torinese, dall'inganno di Fabrizio Cilli, alle polemiche di Rocco Fredella e Tina Cipollari.

14.45 - inizia una nuova puntata di Uomini e donne; i protagonisti di oggi sono il parterre maschile e femminile del Trono Over.

Anticipazioni

Nuova settimana con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Come di consueto a dare il via saranno i protagonisti del Trono Over, in particolar modo Gemma Galgani.

Dopo l'inganno ricevuto settimana scorsa dal suo baby corteggiatore Fabrizio Cilli (l’uomo ha finto di voler corteggiare la donna solo per ottenere visibilità televisiva ndr), la dama torinese torna a mettersi “in carreggiata”; ma per scoprire cosa accadrà, vediamo qualche anticipazione tratta dal portale ufficiale del programma Witty.

Come al solito ci saranno le solite “scaramucce” tra Gemma e Tina Cipollari e non mancheranno nemmeno le frecciatine tra la dama torinese e Barbara De Santi, che questa volta saranno in merito ai presunti ritocchi estetici fatti dalle due, in particolar modo la De Santi fa riferimento al trattamento estetico dentale a cui si è sottoposta Gemma qualche tempo fa, durante lo show televisivo Selfie. Insomma, sarà una puntata a dir poco infuocata.

Ci saranno, però, anche delle nuove conoscenze, infatti in studio arriverà un nuovo cavaliere per Gemma: Salvatore; sarà l’inizio di una nuova storia d’amore? Staremo a vedere.

Nel mentre prosegue la querelle tra Armando Incarnato e Michele Loprieno; i due, in un puntata precedente, avevano ampiamente discusso a causa di Simona P.. Il primo accusava il secondo di non essere stato per niente galante durante l’uscita con la dama ed è bastata una piccola scintilla per far scatenare delle accuse molto pesanti. Da quel momento in poi non solo si è conclusa la conoscenza con Michele, ma per Simona P. si è interrotta anche quella con Armando; per questo motivo la dama ha deciso di porre rimedio, raggiungendo quest’ultimo in camerino con un mazzo di rose.

Tale gesto, però, è servito perlopiù a far scatenare una furibonda lite in studio tra Armando e Michele. Come si concluderà la vicenda? Dalle 14.45 lo scopriremo con il racconto della puntata.