Una nuova settimana è appena cominciata anche per Il Paradiso delle signore e le anticipazioni su quanto accadrà nei prossimi giorni sono davvero molto avvincenti. Per quanto riguarda l'episodio di martedì 30 aprile, l'ultimo di questo mese, i protagonisti principali saranno Elena Montemurro e Antonio Amato. Dopo aver affrontato numerosi problemi di coppia, a causa del tradimento di Elena con Salvatore, i due ragazzi hanno finalmente ritrovato l'armonia. Tutto sembra essere ormai pronto per le nozze.

Per questo motivo la famiglia Amato proverà un riavvicinamento con i Montemurro: l'iniziativa andrà a buon fine?

Spoiler martedì 30 aprile: le nozze tra Elena Montemurro e Antonio Amato

L'episodio di domani martedì 30 aprile sarà incentrato su Elena e Antonio. Dopo tutto quello che è accaduto nei mesi passati, la famiglia Montemurro sarà alquanto restia a ricucire i rapporti con la famiglia Amato. Intanto, Antonio sarà molto combattuto. Il ragazzo da un lato si mostrerà molto felice per l'imminente matrimnio, dall'altro sarà molto preoccupato per la perdita del lavoro.

In seguito alla rinuncia di entrare in affari con un malavitoso, il ragazzo si è trovato senza denaro. Per questo motivo dovrà darsi molto da fare per cercare di trovare i soldi per poter sposare finalmente la sua Elena.

Umberto preoccupato per il suo patrimonio, Clelia pronta a lasciare Milano

Nel frattempo, Umberto Guarnieri sarà molto preoccupato per il suo patrimonio. Il potente imprenditore avrà un duro scontro con suo figlio Riccardo, durante il quale proverà ad ostacolarlo in modo da riappropriarsi completamente di tutto il patrimonio di Sant'Erasmo.

L'uomo sta attraversando un periodo molto turbolento. Dopo che Adelaide gli ha dichiarato guerra aperta ed è riuscita a mettergli contro anche i suoi figli, l'unico suo punto di riferimento sarà Adreina. Umberto punterà molto sul suo aiuto, ignaro del fatto che la donna sia una pedina nel diabolico piano di Luca Spinelli.

Clelia Calligaris, dopo aver scoperto l'esistenza di una pistola nella borsa del lavoro del suo ex marito Oscar, si dirà assolutamente decisa e pronta a lasciare Milano in compagnia di suo figlio Carlo.

Questa volta la donna sembra decisa a non tornare mai più. Luciano ovviamente sarà molto preoccupato per lei e farà il possibile per riuscire a salvare la sua amata da tutta questa brutta e assurda situazione.