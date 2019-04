Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5, c'è stato spazio anche per un confronto dai toni decisamente molto accesi tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi, ex concorrente del reality show condotto all'epoca da Alessia Marcuzzi. Tra i due era nata una lite a distanza dopo che la D'Urso aveva mostrato a Cristian alcune dichiarazioni della Tavassi rilasciate a Pomeriggio 5, dove diceva che il ragazzo si era sottoposto a diversi interventi di chirurgia estetica e che aveva avuto una relazione con il suo parrucchiere.

Scoppia la lite in diretta al GF 16 tra Cristian e Guendalina Tavassi

Da quel momento in poi c'è stato uno scambio continuo di battutine e frecciatine al vetriolo tra Cristian e Guendalina: lui ne ha sparlato all'interno della casa del GF 16, mentre la Tavassi ne ha dette di tutti i colori sui social, al punto da arrivare a soprannominarlo 'Cristian impunturato' (riferendosi ai vari ritocchini estetici).

Sta di fatto che ieri sera, durante la diretta della quarta puntata del reality show Mediaset, c'è stato il confronto tanto atteso: i due si sono incontrati all'interno della casa di Cinecittà e anche questa volta sono volate parole grosse.

Cristian, in particolar modo, ha avuto una reazione decisamente molto forte nei confronti della Tavassi, arrivando al punto di urlarle in faccia.

Una scena che in parte ricordava l'aggressione verbale dello scorso anno da parte di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar: in quell'occasione, però, il comportamento del concorrente di colore del GF venne subito punito dalla produzione con la squalifica immediata dal gioco.

La dura reazione della Vignali contro agli autori

E ieri notte, al termine della diretta del reality show Mediaset, Cristian ha proprio avuto paura che la sua aggressività nei confronti di Guendalina, potesse essere letta come una forma di violenza nei confronti delle donne.

Il cantante si stava sfogando con Valentina Vignali, la quale però ha difeso Cristian e ha avuto un atteggiamento molto duro nei confronti di chi ha pensato a questo incontro all'interno della casa.

La Vignali ha sbottato duramente contro gli autori del Grande Fratello, affermando che 'Questa roba non doveva neppure avvenire', dato che secondo lei il motivo della lite tra Cristian e Guendalina era così futile che bisognava proprio sorvolare il tutto. 'Ma siamo seri? Questo è veramente un trash imbarazzante', ha aggiunto la Vignali.

Insomma la cestista ci è andata giù pesante nei confronti proprio degli autori del reality show che hanno organizzato questo incontro-scontro tra Imparato e la Tavassi e per concludere il suo discorso, ha chiosato con un: 'che schifo, un vero schifo. Imbarazzante e basta'.