Attesissima era la nuova diretta del Grande Fratello, il programma condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, giunto alla sua sedicesima edizione consecutiva. Il nuovo appuntamento-tv del GF16 è stato ricco di colpi di scena, e a catalizzare in particolar modo l'attenzione del gran pubblico è stato il momento la gieffina Serena Rutelli è venuta a conoscenza di un rvm montato dalla produzione del reality, sul conto della verità sulla madre biologica della concorrente.

Serena Rutelli scopre la lettera della mamma biologica, ma non vuole incontrare la donna-clochard

In moltissimi, tra i telespettatori del reality-show di Canale 5, si erano detti impazienti di scoprire cosa sarebbe accaduto nel momento in cui avessero mostrato a Serena del GF16 la lettera giunta da parte della madre naturale, un momento-tv che era stata anticipato da Barbara d'Urso in diretta nazionale.

Così, nella nuova puntata del Grande Fratello, Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, è riuscita a prevenire al contenuto di quanto le ha destinato per iscritto la mamma naturale. Prima che venisse letta alla Rutelli la lettera destinatale dalla madre biologica, Barbara d'Urso ha chiarito la dinamica di quanto è accaduto sulla discussa lettera: nello specifico la conduttrice ha riferito di essere stata contattata, tramite la produzione del programma, da una volontaria che ha aiutato una signora di nome Maria, che sarebbe a tutti gli effetti la madre naturale di Serena Rutelli.

Alle parole di presentazione della lettera pronunciate dalla d'Urso, Serena ha dichiarato di non riuscire a capacitarsi del motivo per cui la madre la stia cercando solo adesso che è una concorrente del Grande Fratello.

Nella sua lunga e struggente lettera, la signora Maria ha rilasciato per iscritto di non aver abbandonato di sua spontanea volontà Serena, ma di essere stata costretta a farlo, per via delle perenni condizioni di precarietà in cui è costretta a vivere la donna. “Ciao, sono la vostra mamma. Mi chiamo Maria. Io non vi ho abbandonate. Sono state le circostanze a portarmi a fare certe scelte. Non volevo vedervi vivere nella miseria, come sto facendo io. Sono una clochard...", queste ultime sono solo alcune delle importanti dichiarazioni che ha destinato la signora Maria alla figlia-gieffina e alla sorella di quest'ultima, Monica.

Entrambe le sorelle, figlie della stessa madre, furono adottate dalla coppia formata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, quando erano entrambe delle bambine.

Ma qual è stata la decisione di Serena? La Rutelli junior ha dichiarato in diretta di non avere alcuna intenzione di incontrare la sua madre biologica.

