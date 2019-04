Questa sera in prima serata su Canale 5 torna l'appuntamento del lunedì con la quarta puntata della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Mediaset condotto dalla napoletana Barbara D'Urso e dagli opinionisti tv, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. I concorrenti di questa sedicesima edizione, non hanno per niente risentito della presenza delle telecamere e fin dal primo giorno hanno fatto emergere tutte le loro forti personalità. In occasione del quarto appuntamento di questa sera, la conduttrice oltre che del Gf, anche di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha promesso grandi scintille.

In particolare verranno affrontati per prima cosa, i temi più caldi che hanno riscaldato la settimana nella casa più spiata d'Italia. In primis, si parlerà dell'accesso scontro che c'è stato tra l'ex talento di "Io canto", Cristian Imparato e il coinquilino Daniele Del Moro. Quest'ultimo avrebbe utilizzato delle parole molto offensive nei confronti della sessualità di Cristian, per il semplice motivo che quest'ultimo ha nominato ancora una volta il 29enne veronese.

Due ex gieffine all'interno della casa di Cinecittà: Guendalina Tavassi e Guendalina Canessa

Ma non è tutto, in quanto l'ex talento siciliano avrà un nuovo confronto con la donna con cui sono ormai diverse settimane che c'è uno scontro a distanza tra lui nella casa del Gf e lei nei salotti della televisione.

Stiamo ovviamente parlando dell'ex gieffina napoletana Guendalina Tavassi. Ma la napoletana, non sarà l'unica che farà ritorno nella famosa casa di Cinecittà, in quanto entrerà nella casa più spiata d'Italia, anche un'altra ex concorrente, Guendalina Canessa.

Il motivo è che l'ex moglie di Daniele Interrante avrebbe delle cose da dire ad un concorrente del reality show di Mediaset. Al momento non sappiamo di chi si tratta, ma il nome più accredito è quello della nipote del grande Fabrizio De Andrè, Francesca De Andrè.

La ragazza avrebbe in comune con l'ex gieffina, un passato amoroso con l'ex tronista di Uomini e Donne. Inoltre sempre inerente a Francesca si parlerà dei suoi baci appassionati con Erica Piamonte, scopriremo se è davvero nata la prima coppia lesbo del Grande Fratello.

Poi, Serena Rutelli, verrà messa a conoscenza di una lettera che le è stata mandata dalla sua madre biologica. Quest'ultima l'avrebbe inviata a Domenica Live e questa sera Barbara D'urso la leggerà alla concorrente del Gf. C'è curiosità per scoprire cosa avrà da dirle la sua madre naturale.

Infine, arriverà anche il momento di scoprire chi sarà l'eliminato della quarta puntata del programma condotto dalla D'Urso. Questa sera scopriremo chi dovrà abbandonare il programma tra Erica, Francesca, la Suarez, la sorella di Mauro Icardi, il 29enne veronese Daniele e Michael Terlizzi, figlio dell'ex naufrago Franco Terlizzi.