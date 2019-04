La polemica che hanno sollevato un gruppo di fattorini di Milano su Facebook non accenna a placarsi: da quando è stata pubblicata la 'lista nera' dei vip che non lascerebbero mai la mancia a chi gli consegna del cibo a domicilio, sono stati in tanti ad esporsi in merito alla questione. Fedez, direttamente dalla Polinesia dove è in vacanza con Chiara Ferragni, ha smentito la notizia che vorrebbe lui e la moglie restii a lasciare mance extra a chi porta loro da mangiare. Il collega Tony Effe, invece, ha dimostrato di non far parte della cerchia di famosi che non danno compensi extra ai riders: in un video che è apparso su Instagram, il leader della Dark Polo Gang ha dato ben 100 euro di mancia all'uomo che ha consegnato la cena a lui e alla fidanzata Vittoria Ceretti.

Tony Effe sorprende: 100 euro extra al corriere

A pochi giorni dalla polemica che è nata in seguito alla pubblicazione della lista dei vip che non lascerebbero mai la mancia a chi gli consegna il cibo a domicilio, un famoso rapper si è voluto distinguere con un gesto che sta facendo tanto discutere. Stiamo parlando di Tony Effe, il leader della Dark Polo Gang, che l'altra sera ha pubblicato su Instagram un video nel quale lo si vede interagire con un fattorino che aveva appena portato da magiare a lui e alla fidanzata Vittoria Ceretti.

"Io mi faccio gli affari miei", ha commentato l'uomo quando il cantante ha tirato in ballo la protesta che molti suoi colleghi hanno fatto nei confronti dei personaggi che non danno compensi extra. L'ex di Taylor Mega, dunque, ha dimostrato di non far parte della blacklist stilata da Deliverance Milano, dando ben 100 euro di mancia al rider che ha bussato alla porta di casa sua ieri sera.

"Grazie, mi fai anche un autografo?", ha commentato con un po' di stupore il fattorino che si è ritrovato con una serie di banconote da venti euro tra le mani da un momento all'altro.

Il gesto di Tony Effe, comunque, non cancella i nomi di molti suoi colleghi che sono stati inseriti nell'elenco di coloro che si sarebbero mostrati piuttosto avari con i riders: tra questi spiccano Marrakech, Rocco Hunt, Clementino, Fedez ma anche tanti calciatori.

Fedez: 'Invito Deliveroo a pubblicare lo storico delle mance che ho lasciato'

Uno dei pochi vip inseriti nella blacklist dei riders di Milano ad essersi esposto pubblicamente su questa faccenda è Fedez. Direttamente dalla località da sogno dove si trova con la moglie Chiara Ferragni, il cantante ci ha tenuto a dire la sua sulla polemica che l'ha travolto nei giorni scorsi.

"Invito Deliveroo a rendere pubblico lo storico con tutte le mance che ho lasciato, se è questo il problema che vi affligge", ha tuonato il rapper sui social network.

Oltre a definire infondata la notizia che è circolata questo weekend, Fedez ha aggiunto: "Io ho 11 dipendenti, a cui verso i contribuiti con stupendi più che dignitosi. Pago milioni di euro di tasse l'anno, e lascio pure la mancia. Quindi? Merito di respirare la vostra stessa aria?". Al ragazzo sembra non essere andato proprio giù il fatto che il suo nome sia stato accostato ad un comportamento così poco elegante che alcuni personaggi famosi avrebbero nei confronti di chi consegna cibo a domicilio, tanto che è arrivato a tirare in ballo i soldi che versa allo Stato.