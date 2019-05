La quarta puntata del Grande Fratello ha riservato ai telespettatori tantissime sorprese e colpi di scena, compresa un'eliminazione inaspettata. Nel corso della diretta oltre a trattare i temi sul bullismo con una Barbara D'Urso infuriata con Daniele Dal Moro a causa degli insulti omofobi nei confronti di Cristian Imparato, sembra essere sbocciato l'amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo.

Ambra e Kikò, prima dell'eliminazione dal reality delle professoressa siciliana, avevano stretto un ottimo rapporto.

I due anche senza avere un approccio fisico, hanno mostrato di avere un certo feeling nonostante la Lombardo fosse fidanzata.

Ieri durante la diretta Ambra nello studio Mediaset ha rivelato alla padrona di casa di aver chiuso la relazione con il suo attuale compagno perché in settimana aveva sentito la mancanza di Kikò Nalli. L'ex concorrente del GF dopo essere stata eliminata è tornata all'interno della Casa più spiata d'Italia per una fare sorpresa alla sua fiamma.

L'incontro tra Kikò e Ambra è terminato con un bacio davvero focoso, anche se poi al termine della sorpresa l'uomo ha avuto una piccola caduta di stile secondo alcuni telespettatori.

Kikò infatti, dopo un momento romantico anziché riservare delle parole al miele per la sua 'conquista' ha esordito con una frase un po' infelice: "La più bella me la prendo sempre io".

Il bacio tra i due gieffini è stato prontamente commentato da Tina Cipollari. L'ex moglie di Nalli attraverso un Instagram Stories ha esordito in modo ironico: "Fosse la volta buona". La storica opinionista di Uomini e Donne ha augurato al suo ex marito di ritrovare l'amore dopo la fine del matrimonio.

Kikò Nalli: 'Tina sei la numero uno'

Kikò Nalli dopo la sorpresa di Ambra Lombardo è stato invitato dalla conduttrice ad andare in confessionale.

Lì al gieffino è stata mostrata una clip della sua ex moglie in cui ha approvato la sua nuova storia d'amore. Dopo aver visto il video Kikò ha fatto numerosi complimenti alla sua ex moglie definendola la 'numero uno'. Mentre la Cipollari è felice per la situazione sentimentale del suo ex marito, l'opinione pubblica sembra essere abbastanza divisa.

Opinione pubblica divisa sulla relazione Nalli-Lombardo

Il bacio tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo in diretta nazionale ha fatto sognare molti telespettatori, ma come spesso accade ci sono stati anche degli scettici.

Sulla pagina Facebook del programma, alcuni utenti hanno subito puntato il dito contro la neo coppia. Dei telespettatori sostengono che Ambra sia solamente in cerca di visibilità, mentre altri non comprendono come una persona fidanzata possa aver già dimenticato il suo compagno per una conoscenza durata poche settimane.