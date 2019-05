Uomini e Donne, Trono Over - 30 aprile 2019

16.02 - Elena, intanto, ha iniziato la conoscenza con Giovanni.

15.53 - Riccardo non vuole proseguire la conoscenza con Elena, perché secondo lui il rispetto sta alla base di un rapporto e il cavaliere crede che la dama non l'abbia rispettato. Lui fa soprattutto riferimento ad alcuni messaggi che Elena gli ha mandato dopo la puntata di settimana scorsa. I messaggi vengono letti durante la puntata e vengono giudicati anche da Maria De Filippi "non così offensivi".

Elena ha definito Riccardo "diva capricciosa" e che "mostra i muscoli e non altro".

15.43 - si prosegue il programma con Riccardo Guarnieri: il cavaliere ha iniziato la conoscenza con quattro donne: Elena, Ecuba, Federica e Stefania.

15.40 - dopo aver sentito la dichiarazione di Riccardo, Roberto prende la parola; a quest'ultimo non è andata ancora giù la segnalazione che Guarnieri ha fatto nei suoi confronti; infatti Riccardo, durante una puntata andata in onda settimana scorsa, aveva dichiarato che Roberto, parlando con un altro cavaliere nel backstage, si era vantato delle avventure che aveva fuori dal programma grazie alla visibilità ottenuta in tv.

Tra i due, anche oggi, scoppia nuovamente una lite.

"Stai dicendo delle baggianate"..."Vergognati per l'età che hai e per l'atteggiamento che stai avendo" Discussione accesa tra Riccardo e Roberto, voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/szAJYkZDfw — Uomini e Donne (@uominiedonne) 30 aprile 2019

15.37 - Riccardo Guarnieri ha dichiarato alla redazione di aver sentito in camerino Stefano Pastore che diceva al telefono, a una donna, di aver raggiunto la giusta visibilità e da queste parole si può trarre questa conclusione: che l'uscita odierna di Stefano era programmata.

15.32 - Stefano Pastore mostra a Gianni Sperti e alla telecamera i messaggi che il cavaliere ha scambiato con la sua amica Maria Teresa, in merito all'uscita di cui è oggetto la segnalazione che è stata fatta; ma l'orario dell'uscita indicato nei messaggi non coincide con quello riferito dalla telespettatrice nella segnalazione.

15.28 - dopo una grossa discussione scatenatasi in studio, Simona Bosio e Stefano Pastore decidono la lasciare il programma. La prima a farlo è la dama, il cavaliere l'ha seguita "per rispetto".

Secondo il parterre e gli opinionisti i due erano d'accordo sul da farsi fin dall'inizio.

Grande confusione in studio: Stefano e Simona escono! Pensate siano d'accordo tra loro? #UominieDonne pic.twitter.com/qQMy38Wyy3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 30 aprile 2019

15.14 - la questione del bacio fuori dal programma di Stefano, porta indietro all'uscita tra il cavaliere e Gemma Galgani. La dama torinese dichiara che Stefano è stato finto anche in quella occasione, visto che ha negato il "quasi bacio" e i momenti di tenerezza che ci sarebbero stati tra loro due.

15.09 - la telespettatrice che ha inviato la segnalazione si chiama Martina e viene contattata telefonicamente in onda dalla redazione per ulteriori spiegazioni sulla vicenda.

15.05 - si prosegue con il programma e con Gianni Sperti che rivela una segnalazione che gli è stata recapitata da una telespettatrice che dichiara di aver visto Stefano Pastore in centro a Genova mentre baciava a stampo una donna. Lui controbatte dicendo che la signora si chiama Maria Teresa ed è una delle sue migliori amiche da più di 27 anni; secondo lui tra i due non c'è stato un bacio e la signora sarebbe pure sposata.

"L'ha presa dai lati del cappuccio, l'ha avvicinata e le ha dato un bacio" Stefano ci nasconde qualcosa? #UominieDonne pic.twitter.com/P4AFtkdf5L — Uomini e Donne (@uominiedonne) 30 aprile 2019

14.58 - anche Massimiliano ha avuto una buona impressione di Simona, però ammette che la dama non è mai stata tra le sue priorità, visto che il cavaliere aveva dato il numero ad altre tre dame (Valentina Autiero, Sara e Roberta di Padua), ma tutte gli hanno "dato buca". Per questo e altri motivi di non affinità, Massimiliano è convinto che la conoscenza con Simona non può andare avanti.

14.54 - Simona ha avuto un'impressione positiva di Massimiliano.

14.52 - Stefano Pastore ha terminato la conoscenza sia con Barbara De Santi che con Simona Bosio, invece quest'ultima è uscita con Massimiliano, dopo aver terminato la conoscenza con Daniele.

14.46 - inizia una nuova puntata di Uomini e donne; si riprende con un breve riassunto di ciò che è successo ieri tra Michele Loprieno e Armando Incarnato.

Anticipazioni

Secondo e ultimo appuntamento, per questa settimana, con il Trono Over di Uomini e Donne; quello di domani non andrà in onda, perché verrà celebrata la Festa del Lavoro.

Prima di darvi qualche anticipazione arrivata dal portale Il vicolo delle news, vediamo insieme a che punto il dating show si è fermato ieri.

È proseguita la querelle tra Armando Incarnato e Michele Loprieno; come i fedeli ascoltatori già sapranno, Simona P. aveva iniziato la conoscenza simultanea dei due cavalieri e aveva rivelato ad Armando che Michele, durante una serata, non era stato un uomo prettamente galante. Tale giudizio era stato dato perché Michele, a fine serata, aveva spedito un messaggio vocale alla dama, dichiarando che la serata era andata talmente bene, che se la situazione fosse stata diversa sarebbe anche potuta finire con un rapporto "più intimo".

Da qui sono è iniziata la "crociata" di Armando contro Loprieno e la sua (a sua detta) finta galanteria; il cavaliere napoletano ha fatto sentire alcuni messaggi vocali, abbastanza ambigui, che il cavaliere barese si sarebbe scambiato con una ragazza di 24 anni conosciuta sui social; gesto vergognoso a detta di Armando, visto che Michele ha il doppio degli anni della ragazza.

Tale dichiarazioni hanno portato a una furibonda lite e all'uscita volontaria di Michele dal programma; ma sarà realmente finita così?

Intanto oggi assisteremo a un'altra segnalazione, infatti Gianni Sperti è stato contattato da una ragazza che ha visto in un locale Stefano Pastore mentre baciava una donna.

“Ho riconosciuto il signore! Con lui c’era una donna e fra i due c’è stato un bacio a stampo” 😮 Ecco qui un’anticipazione della puntata di oggi! https://t.co/UHl9aI0vuW — Uomini e Donne (@uominiedonne) 30 aprile 2019

Che cosa accadrà al cavaliere? Scopritelo insieme a noi con il racconto della puntata.