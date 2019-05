Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al trono over. Stando alle anticipazioni circolate in rete, vedremo che in studio scoppierà il caos dopo una segnalazione di Gianni Sperti sul cavaliere Stefano. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato avvistato fuori dal programma di Maria De Filippi con un'altra donna in atteggiamenti equivoci. Dopo aver negato il fatto, il cavaliere insulterà Tina Cipollari e tra i due scoppierà un violento diverbio dietro le quinte della trasmissione.

Uomini e Donne, spoiler: caos in studio dopo la segnalazione su Stefano

Da qualche settimana Stefano ha fatto il suo ingresso nel parterre del trono over di Uomini e Donne ed è stato sin da subito al centro dell'attenzione per le sue frequentazioni che non sono andate a buon fine. Prima è uscito con Gemma, poi con Simona e con Barbara, ma sino ad ora non ha trovato ancora la donna giusta con cui approfondire la conoscenza. L'atteggiamento dell'uomo non è piaciuto né agli opinionisti né al pubblico, che hanno sempre pensato che il cavaliere fosse nel programma solo per ottenere visibilità.

Ad far aumentare i sospetti sul cavaliere anche una segnalazione riportata in studio dall'opinionista Gianni Sperti: nello specifico, dirà che il cavaliere è stato avvistato con un'altra donna al di fuori degli studi televisivi e con la quale si sarebbe anche baciato.

La segnalazione di Gianni su Stefano, come prevedibile, scatenerà il caos in studio con pesanti attacchi nei confronti del cavaliere. Anche Tina Cipollari si scaglierà contro Stefano e, da quanto si apprende, pare che anche il cavaliere non sia rimasto a guardare e le abbia urlato 'Fai schifo'.

Un insulto che ha scatenato la reazione dell'opinionista che avrebbe seguito Stefano dietro le quinte del programma ricoprendolo a sua volta di insulti.

Anticipazioni puntata odierna trono over: dubbi su Riccardo e Ida

Clima teso in queste ultime puntate di Uomini e Donne, dove abbiamo assistito a violente liti come successo anche nella puntata di ieri del trono over, con lo scontro tra Armando e Michele. Dalle anticipazioni sulla puntata del trono over di oggi, 30 aprile, pare che Riccardo, invece, verrà accusato da una delle sue quattro corteggiatrici di vedersi ancora con la sua ex Ida.

Fatto smentito sia dal cavaliere tarantino che dalla bresciana. Liti, insulti e scandali la stanno facendo da padrone in questa stagione del trono over, che sta appassionando il pubblico da casa. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne di oggi, 30 aprile, come sempre in onda su canale 5 a partire dalle 14,45.