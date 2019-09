Silvia Romano, la giovane cooperante italiana scomparsa circa 10 mesi fa in Ken, dove si trovava come volontaria della Onlus Africa Milele, oggi compie 24 anni: è il primo compleanno da quando è stata rapita e il padre con un commovente messaggio su Facebook ha voluto dedicarle gli auguri.

Silvia, rapita a novembre in Kenya

Silvia è stata rapita il 20 novembre scorso in Kenya, più precisamente a Malindi, dove si trovava per collaborare con l'associazione Africa Milele.

Non è ancora noto chi siano gli autori del sequestro, ma l'alta incidenza in quelle zone di rapimenti ad opera dei fondamentalisti islamici ha portato gli inquirenti a seguire la pista dei gruppi terroristici vicini ad Al Shabab. Tale ipotesi infatti è quella maggiormente seguita e sembra confermata direttamente dagli inquirenti locali e dai Ros dei carabinieri. Essi hanno ipotizzato anche che Silvia Romano possa essere stata portata direttamente in Somalia, Paese dove si trova la base del gruppo terroristico.

Secondo tale ricostruzione si tratterebbe di un rapimento su commissione, e secondo la Procura Generale del Kenya sarebbe stato commesso da tre persone che attualmente sono sotto processo accusate appunto di sequestro, ma le ricerche e le indagini continuano.

Durante tutte questi mesi in realtà sono state moltissime le ipotesi su che cosa possa essere successo veramente alla giovane. Secondo alcune piste Silvia sarebbe si stata rapita su commissione, ma non dai terroristi di Al Shabab, bensì da un gruppo terroristico vicino ad Al Queda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Cronaca Nera Tecnologia

Secondo altri, invece, la giovane avrebbe denunciato un presunto caso di pedolfilia ed sarebbe stata uccisa per evitare che parlasse. La verità è che, nonostante le indagini e le ricerche, le quali comunque proseguono senza sosta, si è lontani dal capire cosa sia successo realmente a Silvia Romano.

Gli auguri del padre per i suoi 24 anni

La scomparsa di Silvia ha ovviamente gettato nell' angoscia tutta la sua famiglia e l'Italia intera, che spera possa ritornare presto in libertà.

Intanto suo padre oggi, in occasione del suo compleanno, ha scritto un commovente post sui social per farle gli auguri.

Silvia infatti oggi compie 24 anni ed è il secondo compleanno che non passa in famiglia, ma mentre quello precedente lo ha trascorso in Africa, con i suoi bambini, quest'anno sono l'angoscia e la preoccupazione a dominare nella sua famiglia.

Nel messaggio dell'uomo si legge: "L' anno scorso festeggiavi con i tuoi amati bambini, quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi "bianchi più che mai" intorno a te e tu sorridente e felice ad essere là...

Questo compleanno e diverso... Ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. Sei una grande. Papà tuo."