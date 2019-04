Il Trono Over di Uomini e donne continua ad essere caratterizzato da litigi e sospetti tra dame e cavalieri, che non mancano di esprimere il loro reciproco punto di vista. Nella prima puntata settimanale, andata in onda ieri 29 aprile, Armando e Michele sono stati protagonisti di un duro scontro parlando del contatto telefonico di quest'ultimo con una ragazza di soli 24 anni. La coppia è arrivata quasi alle mani e la questione si è fatta ancora più accesa quando Barbara De Santi è intervenuta affermando di avere a sua volta delle segnalazioni riguardanti Armando.

Pubblicità

Quanto visto ieri corrisponde alla prima parte della registrazione effettuata lo scorso 24 aprile, quindi nelle prossime puntate dedicate al Trono Over verrà trasmessa la parte conclusiva di tale appuntamento in studio. In essa verrà concesso ampio spazio a Riccardo Guarnieri oltre che a una segnalazione su Stefano Pastore e al conseguente litigio tra lui e Tina Cipollari.

Uomini e donne anticipazioni: nuove dame per Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e donne delle prossime puntate, relative alla registrazione effettuata il 24 aprile, rendono noto che Riccardo è uscito con quattro dame prima di Pasqua.

Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, una di loro ha raccontato che il cavaliere non si è fatto sentire nei giorni di festa tanto che lei ha sospettato che lui si fosse recato da Ida Platano. È stata però la stessa Maria De Filippi a smentire un incontro tra la ex coppia. Guarnieri ha invece deciso di non proseguire la conoscenza con un'altra signora poiché lei ha dichiarato di non volere dei figli mentre lui ha altri propositi in tal senso. Tale affermazione ha scatenato l'attacco di Roberta Di Padua, secondo la quale la sua ex fiamma ha solo tentato di arrampicarsi sugli specchi per non approfondire la conoscenza con le dame del parterre.

Pubblicità

Prossime puntate Trono Over: una segnalazione per Stefano

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative alle prossime puntate, Gianni Sperti ha chiamato in causa una segnalazione su Stefano Pastore. L'opinionista è stato contattato da una fan su Instagram che ha raccontato di avere visto il cavaliere baciare a stampo una donna in un locale. La fan è stata anche chiamata al telefono e ha descritto con ulteriori dettagli tale incontro. Stefano ha negato che quella persona fosse una sua fiamma, precisando che si trattava solo di una cara amica, la stessa che lo ha spinto a partecipare al programma.

La discussione successivamente si è spostata anche nel backstage dove Stefano ha cercato di mostrare la sua innocenza, facendo vedere i messaggi scritti dall'amica in questione. Ma l'orario dello scambio di tali messaggi in realtà non coincideva con quello indicato dalla fan. Il cavaliere ha quindi sbottato contro Tina Cipollari con un eloquente: "Fai schifo". L'opinionista ha risposto per le rime, aggiungendo: "Devi farla finita, quello che fa schifo sei tu!"