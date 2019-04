Anche stasera, come accade già da qualche settimana, su Rai 1 in prima serata andrà in onda il consueto appuntamento con la replica di un episodio de Il Commissario Montalbano. Dopo il successo dei due inediti andati in onda a febbraio, la Rai ha inserito nel palinsesto il ciclo 'La primavera di Montalbano' contenente la replica di dieci episodi. Stasera alle 21:25 sarà trasmesso 'L'odore della notte', il sesto appuntamento con le repliche in programma fino al 22 maggio. Si tratta del terzo episodio della quarta stagione, trasmesso 17 anni fa e più volte replicato dalla prima rete Rai.

In questa 'nuova' avventura, ispirata da un fatto di cronaca realmente accaduto, il commissario Montalbano si occupa di un intricato caso che non è nemmeno di sua competenza, ma che lo coinvolge per l'avvenimento di strane coincidenze e con alcuni personaggi che riaffiorano dal passato. Il protagonista indaga sulla scomparsa di un promotore finanziario e del suo aiutante, spariti da Vigata senza lasciare tracce.

Il commissario Montalbano, trama dell'episodio 'L'odore della notte'

Nell'episodio in replica stasera, 'L'odore della notte', il caso affrontato dal commissario Montalbano è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto, raccontato dal giornalista Francesco La Licata.

La trama ruota sulla misteriosa scomparsa del ragioniere Gargano, un promotore finanziario, e del suo aiutante. I due sono spariti con tutti i risparmi investiti dagli anziani abitanti della provincia di Montelusa. Le indagini di Augello non sembrano portare risultati fino a che Montalbano non scopre alcuni sorprendenti dettagli. A Vigata il pensiero comune è che Gargano sia fuggito all'estero con il denaro e stia spendendo i soldi dei risparmiatori che ha ingannato, oppure è possibile che sia stato eliminato da qualche mafioso a cui aveva sottratto denaro con lo stesso sistema utilizzato per gli onesti vecchietti.

Il commissario sospetta che la segretaria del ragioniere nasconda qualcosa e alla fine scopre che la verità è diversa da quel che può sembrare e ancor più dolorosa.

Gli appuntamenti con le repliche de Il commissario Montalbano proseguiranno fino al 22 maggio

Le repliche de Il commissario Montalbano continueranno anche nel mese di maggio. Dopo l'appuntamento di stasera con 'L'odore della notte', la Rai ha programmato gli ultimi quattro episodi in replica il 6, il 13, il 20 e il 22 maggio. Il calendario degli appuntamenti è il seguente:

• 5x02 'Par condicio' (2005) il 6 maggio;

• 6x01 'La pazienza del ragno' (2006) il 13 maggio;

• 8x04 'L’età del dubbio' (2011) il 20 maggio;

• 9x03 'Una voce di notte' (2013) il 22 maggio.