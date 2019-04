L'ultima puntata di Domenica In ha visto, tra i vari ospiti, anche Ambra Angiolini. Una donna che in Rai ha fatto molta carriera per poi passare al cinema. L'ospite di Mara Venier, però, è stata criticata aspramente sui social dai telespettatori con l'accusa di essere antipatica e superba. In particalare viene accusata di essere snob e di non essere cambiata affatto da quando, da giovane, aveva lo stesso atteggiamento.

Domenica In, l'attrice Ambra attaccata sui social tramite il profilo della Venier

Ambra Angiolini si è raccontata nel salotto di "zia" Mara, ma il pubblico non ha gradito l'atteggiamento dell'attrice: "spocchiosa", "antipatica", "stupida" sono solo alcuni degli aggettivi usati dai telespettatori sul profilo Instagram di Mara Venier per definire Ambra.

Pubblicità

Chi segue l'attrice fin dagli esordi a Non è la Rai sa bene che Ambra non si trova a suo agio a parlare della vita privata, eppure ieri si è aperta molto con Mara e si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardanti il suo passato con il cantante Francesco Renga e dell'attuale compagno Massimiliano Allegri (l'allenatore della Juventus). Nonostante abbia detto di avere un ottimo rapporto con il suo ex marito, con il quale ha avuto due figli, ha parlato della nuova fiamma: "Se a 42 anni decidi di farti tornare gli occhi a cuoriciono ne deve valere la pena...non sento l'esigenza di sposarmi, ho un lavoro, amo molto un uomo ma non voglio essere la moglie di o la compagna di.

Per questo ho deciso di sposare Ambra".

Nonostante l'apertura dimostrata da Ambra in pubblico l'attrice non è riuscita a conquistare la simpatia di molti che, invece, hanno visto in lei un atteggiamento spocchioso: "Ma quanto sei superba Ambra..." è uno dei commenti, opinioni a volte anche molto offensive che Ambra però ha deciso di ignorare e alle quali non ha voluto replicare. Durante l'intervista alla cantante, Mara Venier ha ripercorso alcune tappe della carriera di Ambra, tra queste il viaggio in macchina tra Roma e Milano in compagnia del premio Nobel Dario Fo.

Pubblicità

I complimenti di Ambra a Mara

"Ti guardo la domenica per come ridi, perché lo fai senza ritegno" ha detto Ambra a Mara complimentandosi con lei, "in Tv ci sono tante persone che piangono invece dobbiamo portare il sorriso nelle case". Al termine della puntata Ambra ha coinvolto la conduttrice chiedendole di andare con lei a presentare i Pinguini Tattici Nucleari (uno dei gruppi che si esibiranno a Roma). Mara, fan di Achille Lauro, ha subito chiesto se il suo beniamo sarebbe stato tra i presenti: "Se c'è lui allora vengo".

Infine Ambra ha promesso a Mara di tornare nel suo salotto molto presto, forse già domenica prossima.