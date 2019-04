Il personaggio di Flo Fulton continua ad essere grande protagonista delle puntate americane di Beautiful e non solo per la storyline relativa allo scambio di culle a Catalina. La complice di Reese Buckingham ha recentemente appreso di essere figlia di Storm Logan e il fatto ha peggiorato il senso di colpa nei confronti della cugina Hope. Per questo motivo, la donna si è trovata al centro di una dura discussione con Zoe, la quale ha tentato di convincerla a non rivelare il suo grande segreto. In seguito al faccia a faccia, Flo è caduta e ha sbattuto la testa, perdendo la memoria per breve tempo.

Al suo risveglio ha affrontato anche la madre Shauna e insieme a lei e a Zoe è giunta ad una conclusione: mantenere ancora il silenzio sulla delicata questione. Se da un lato tale accordo sembra destinato a non restare tale a lungo, dall'altro l'avvicinamento di Flo a Wyatt potrebbe peggiorare il senso di colpa della ragazza. Lo Spencer nelle prossime puntate si rivolgerà proprio alla sua ex fiamma dopo avere scoperto uno segreto spiacevole relativo a Sally.

Beautiful anticipazioni americane: Wyatt bacia Flo

Secondo quanto rivelano le anticipazioni americane di Beautiful, nelle prossime puntate Wyatt sorprenderà Thomas e Sally intenti a parlare di qualcosa di non chiaro.

Lo Spencer chiederà delle giustificazioni alla fidanzata e pretenderà di poter vedere il suo cellulare. Apprenderà così che la Spectra e il rampollo Forrester recentemente hanno ripreso a scambiarsi dei messaggi e sarà roso dalla gelosia, pensando che tra loro esistano ancora dei sentimenti. In realtà non avrà nulla da temere, dato che il figlio di Ridge avrà occhi solo per Hope e il contatto con Sally avrà in qualche modo a che fare proprio con quest'ultima. Tale segreto basterà comunque per far innervosire Wyatt a tal punto da spingerlo a chiudere (momentaneamente?) con lei e correre tra le braccia di Flo.

Quest'ultima, che non ha mai negato i sentimenti per il suo ex, resterà sorpresa dal suo comportamento. Poi, non solo Wyatt la inviterà a cena ma scambierà subito con la Fulton un bacio appassionato.

Trame americane Beautiful: Flo teme la reazione di Wyatt

Il ritorno di fiamma tra Flo e Wyatt è imminente nelle puntate americane di Beautiful, dettato della gelosia che lo Spencer proverà nei confronti di Sally. Ma se il piccolo segreto tenuto da quest'ultima manderà in crisi il figlio di Bill, cosa accadrà quando lui scoprirà la verità sull'identità di Phoebe/Beth? Sarà la stessa Flo a porsi tale interrogativo, che la porterà a rendersi conto di non poter tacere ancora a lungo sull'intrigo ordito da Reese Buckingham.

L'ammissione di colpa potrebbe arrivare già nel corso delle prossime settimane, soprattutto tenendo conto che il ritorno di Steffy e delle due bambine ormai è alle porte. L'attrice Jacqueline MacInnes Wood, infatti, rientrerà nel cast di Beautiful questa settimana dopo la sua pausa maternità e Steffy si rivedrà in scena da fine maggio o inizio maggio.