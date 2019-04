Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate del mese di maggio segnalano l'ennesima svolta nel triangolo formato da Steffy, Hope e Liam. La gravidanza della Logan finirà per sconvolgere i già precari equilibri creati fino a quel momento. La figlia di Brooke, infatti, continuerà ad insistere con lo Spencer affinché torni da lei per creare una famiglia felice insieme al bebè in arrivo. Lui si troverà a vivere una nuova fase di indecisione, preferendo posticipare le nozze con la Forrester e allo stesso tempo sostenendo la sua ex nell'organizzazione della prossima sfilata.

Pubblicità

Sarà proprio in occasione dell'evento della Hope For The Future che Hope e Liam daranno sfogo al proprio entusiasmo e si scambieranno un bacio appassionato davanti agli occhi sconvolti di Steffy, Quest'ultima sarà comprensibilmente furiosa con il fidanzato e correrà ancora da Bill, accettando provvisoriamente di diventare sua moglie. Poi però cambierà idea su queste imminenti nozze e 'aprirà gli occhi' sui suoi veri obiettivi per il futuro.

Beautiful anticipazioni: Steffy accetta di sposare Bill, poi sorprende tutti

Il bacio tra Hope e Liam sarà un duro colpo per Steffy.

Le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate italiane rivelano che la figlia di Ridge correrà ancora da Bill Spencer, colui che l'aveva messa in guardia in merito ai dubbi di Liam. Il magnate aveva ragione nel ritenere che il figlio provasse ancora dei sentimenti per la Logan e Steffy non potrà fare altro di dirsi delusa e arrabbiata per quanto visto. Sarà a quel punto che lo Spencer rinnoverà la sua proposta di matrimonio alla ex nuora e lei questa volta accetterà. Il suo obiettivo sarà anche un altro: entrare in possesso delle quote della Forrester Creations di Bill in cambio del fatidico sì.

Pubblicità

Quest'ultimo accetterà il patto, precisando però di voler convolare a nozze in tempi rapidi. A quel punto Ridge verrà informato della novità e cercherà di convincere la figlia a non commettere un simile errore. Infatti, in vista del lieto evento, la Forrester prenderà una decisione sensata che evidenzierà la sua immagine di donna forte e indipendente.

Trame Beautiful: Steffy non sposa Bill

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane, Steffy inizialmente accetterà di sposare Bill ma a pochi giorni dalle nozze cambierà idea.

La Forrester confesserà allo Spencer di non voler commettere un nuovo errore solo perché mossa dalla rabbia per Liam. Aggiungerà di voler pensare solo a se stessa e alla piccola Kelly, concentrandosi soprattutto sul suo ruolo di mamma e di donna in carriera. Non vorrà infatti rivivere le sofferenze della madre Taylor, che in passato era stata costantemente messa in secondo piano da Ridge. La decisione di Steffy, a sorpresa, otterrà il plauso di Bill che si tirerà indietro senza insistere ulteriormente con la donna.

Pubblicità

Non solo: accetterà di concederle comunque le azioni della Forrester Creations che lei desidera. Con questo patto l'interesse di Bill per Steffy si chiuderà aprendo la strada a un possibile ritorno di fiamma dello Spencer con Brooke.